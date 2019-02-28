Любовнику бывшей Джигарханяна нашли другую

Пианистке осталось недолго радоваться в компании певца

Виталина Цымбалюк-Романовская, похоже, скоро на самом деле останется одна. Во всяком случае поклонники Прохора Шаляпина считают, что такой поворот не за горами. Они сообщили, что у любовника бывшей жены Армена Джигарханяна вот-вот появится другая.

Накануне киевская пианистка и певец побывали на очередном светском мероприятии в Москве. Златокудрая красотка пришла туда в роскошном платье с поясом, а ее любовник был одет просто – в футболку с толстовкой. Такими они и показаны на снимке, который певец выложил в Instagram.

"На премии “Headliner года”,

– пояснил он под кадром. И хештегами дал понять, что вместе с ними снялись известные актрисы Яна Поплавская и Оксана Сташенко.

Комментариев фото собрало не слишком много, но зато каких! Среди них особо выделился один:

"А Проша и вправду красив, но не везет с бабами... Калашникова – врушка, Виталина – подсудимая...Скоро, скоро встретится девчонка порядочная для Проши".



Но не только он привлекает внимание. Немало разного написали и в адрес блондинки "а-ля Мэрилин Монро".

"Да, Виталина, хорошо Армен был у тебя – и деньги и квартира появились. Аферистка", "Виталинка, примерь халатик в полоску... тебе очень пойдет... Не трать денежки Армена... Боженька накажет", "А кстати, что с Джигарханяном, где он, что он? Забыли дедка, никто и не вспоминает. Добро его многим покоя не дает! Вот, Виталина, будешь знать как с армянами связываться! Отдала этому злобному маразматику 16 лучших лет!", "А ничего,что она вашего коллегу – знаменитого актера Джигарханяна – облапошила?", "Виталина, не бросайся на мужиков, как набросилась на Армена. Да планы твои рухнули... у разбитого корыта осталась. А отжатое хитростью скоро придется вернуть настоящему хозяину... уголовное дело заведено, а ты плясками бесов радуешь. Скоро сюрприз тебе будет", – отметили одни.

Другие пытались защитить пианистку ("Виталина хоть поживет для себя. Сколько лет отдала старику вредному"), но им тут же ответили: "Так ее же не на веревке к Джигарханяну привязали! Сама прилипла к дедушке!", "Не захотела бы, не выходила за дедушку замуж! Ее же не силком тянули к дедушке, сама прицепилась!".

О романе Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина заговорили в прошлом году. Сами они недолго скрывали свои чувства и во всеуслышание обявили себя парой. Певец сказал, что даже готов жениться на своей избраннице, но только в том случае, если она родит ему ребенка.

Между тем не все верят в искренность обоих. Не так давно их даже назвали странной парой. А расставание пророчили и раньше. Кроме того, певцу дали понять, что он не с той связался..