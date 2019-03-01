У Джигарханяна появилась женщина

Известный актер нашел замену экс-супруге

С той поры как Армен Джигарханян развелся с Виталиной Цымбалюк-Романовской, многие задумались, как сложится его личная судьба. На вопрос, встретится ли кумиру миллионов другая спутница жизни, ответила "Утру" таролог и ясновидящая Галина Янко.

По ее словам, актер, несмотря на все несчастья в предыдущем браке, все же подпустит к себе женшину. Рядом появится взрослая и серьезная дама, которая будет относиться к нему более чем по-доборому и станет кем-то большим, чем просто друг.

Эту женщину Армен Борисович знал раньше. Откуда она к нему вернулась, гадалка не знает, но уверена, что любимец публики не останется один. Новая подруга жизни будет помогать ему не только решать какие-то проблемы, но и, скорее всего, в быту. Они станут проводить много времени вместе.

Какого-то важного шага, а именно – женитьбы, в личной судьбе актера не видно. А вот жить вместе с новой спутницей он вполне может решиться, отметила ясновидящая.

Со здоровьем у Джигархяняна, конечно, не все гладко. Весы жизни склонились вниз. Но и это ему в очередной раз удастся решить. Хотя актер не сможет без врачей и их контроля, в целом ситуация будет уже не такой критичной, немного утешила поклонников.

То, что Цымбалюк-Романовская нанесла ему вред, это однозначно. Женщина она изворотливая и приложит максимум усилий, чтобы избежать ответственности. Она сделала много плохого, но, несмотря ни на что, постарается наладить отношения с бывшим мужем, чтобы уладить проблемы с законом, сообщила таролог.

Это будет не сейчас, немного позже. А Джигарханян – невероятно добрый и отзывчивый человек. К тому моменту и его непрязнь к экс-супруге поутихнет. И, пожоже, что у них наладятся хорошие отношения. Виталина также будет стараться помогать Армену Борисовичу, более того, вполне возможно, что они станут часто встречаться и находиться вместе.

В этом году у актера счастливый день – среда. Все главное лучше делать в этот день. С деньгами проблем не будет – ведунья предсказала ему полное финансовое благополучие. Хоть и старалась подлая киевская пианистка, но все отобрать не смогла, пояснила гадалка.