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Бывшая Джигарханяна загрустила в коротком платье

Виталина Цымбалюк-Романовская. Кадр youtube.com
Поход в цирк вызвал у пианистки ностальгию

Виталина-Цымбалюк Романовская продолжает счастливо жить с новым возлюбленным Прохором Шаляпиным. Пианистка решила развеяться и посетила цирк, однако призналась, что это место вызывает у нее грусть.

"#цирк #циркникулина – это когда одновременно весело и грустно, как в детстве☺️",

– подписала снимок Виталина.

При этом подписчики обратили внимание не только на душевное состояние бывшей Джигарханяна, но и на ее короткое черное платье. "Виталина, взгляд со стороны😏... носи короткие платья; даже на офицальные мероприятия... тебе идёт, стильнее смотрится", "Ой 😊 такая хорошка 😊", "Мисс Нежность в маленьком черном платье! 🤗".

Некоторые поклонники посоветовали Виталине не грустить и почаще улыбаться. "Не грустите, все будет хорошо!😍✌️👌🏻", "Красавица, никогда не надо грустить, иди вперед, будь счастлива, низкий поклон тебе.👍", "А цирк,это всегда немного грустно!", "А с вами всегда и весело, и грустно одновременно))".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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