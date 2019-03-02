Бывшая Джигарханяна загрустила в коротком платье

Нибиру
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Виталина-Цымбалюк Романовская продолжает счастливо жить с новым возлюбленным Прохором Шаляпиным. Пианистка решила развеяться и посетила цирк, однако призналась, что это место вызывает у нее грусть.
"#цирк #циркникулина – это когда одновременно весело и грустно, как в детстве☺️",
– подписала снимок Виталина.
При этом подписчики обратили внимание не только на душевное состояние бывшей Джигарханяна, но и на ее короткое черное платье. "Виталина, взгляд со стороны😏... носи короткие платья; даже на офицальные мероприятия... тебе идёт, стильнее смотрится", "Ой 😊 такая хорошка 😊", "Мисс Нежность в маленьком черном платье! 🤗".
Некоторые поклонники посоветовали Виталине не грустить и почаще улыбаться. "Не грустите, все будет хорошо!😍✌️👌🏻", "Красавица, никогда не надо грустить, иди вперед, будь счастлива, низкий поклон тебе.👍", "А цирк,это всегда немного грустно!", "А с вами всегда и весело, и грустно одновременно))".
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