Певец снялся со знаменитой иностранкой

Прохор Шаляпин показался в обществе пожилой женщины, но и о нынешней даме сердца не забыл. Он выложил в соцсети новое фото, под которым порассуждал о далеком будущем.

"Суперзвезда сериала "The Golden Girls" – золотая девочка Betty White. Не перестаю восхищаться красивыми, жизнерадостными женщинами, которые полны сил, не сдаются и продолжают заниматься творчеством, даже когда им за 90!",

– представил красавчик американскую актрису Бетти Уайт, что была рядом с ним. После чего несколько слов посвятил бывшей жене Армена Джигарханяна:





"Именно такой я вижу свою Виталинку в ее 97 – с улыбкой, "Оскаром" и состоянием в 100 миллионов долларов!



Одной из первых откликнулась на публикацию Цымбалюк-Романовская. "Встретим вместе наш любимый возраст", – призвала она любовника.

Мнения остальных подписчиков Прохора, как водится, разошлись. Одни, отметив, что "с состоянием в 100 миллионов долларов Виталина будет выглядеть в ее 100 лет в сто раз сногсшибательнее и зажигательнее", написали: "Зачем ей тогда нужен будет старый дед Прохор, она себе молодого любовника купит", "Прохор – хитрец... Виталина в 97 точно догадается не лезть в телевизор!.. Она слишком умна для этого!".

Другие спрашивали, "зачем ждать, когда Виталинка состарится", и предлагали Шаляпину жениться на той, с которой он сфотографировался.

Остальные шутили и язвили: "Мечтатель", С "Оскаром" погорячился", "Где же это происходит – поймал бабушку около туалета", "Шаляпин все с бабками тусуется", "До 100 лет не дотянет... надо еще кого искать".

А киевская пианистка в это время разместила афишу предстоящего концерта, в котором она будет участвовать с милым. "28 апреля в 19:00", – сообщила златокудрая фея и добавила, что "будет играть Шопена".

В ответ многие подписчики осыпали ее и любовника комплиментами: "Вы такая хорошенькая на фото", "Мне очень нравится это фото... глаза смотрят в будущее честно и с надеждой!..", "Виталиночка, вы двое очень светлые, доброжелательные, благодарные, достойные люди! Дай бог вам обоим всех благ в жизни, в творчестве и в вашем счастье!", "Виталина, Прохор, молодцы!", "Просто пара от бога! Всем на заглядение!", "Очень красивые!", "Чудесная пара!"

Некоторые поделились впечатлениями от новости. "Виталина, так хочется верить, что у Вас с Прохором все по-настоящему", "Если есть любовь, берегите ее", "Виталиночка и Прохор! Рада за вас, что у вас состоится концерт. Желаю, чтобы он прошел при полном аншлаге. Какое красивое фото, ваши глаза светятся, как два огонька. Вы очень красивая, солнечная пара. Успехов вам в творчестве и осуществления всех задуманных вами планов. Виталина, вы такая красивая, солнечная. А самое главное – вы все удары судьбы достойно выдерживаете. Счастья вам с Прохором желаю", "Дай Вам бог всего наилучшего! Прохор с Вами – это классно! Творческих и личных успехов обоим!", "Друзья, дерзайте! Не останавливайтесь!.. Вы очень талантливы!", " "Прекрасная пара. Не слушайте завистников и злопыхателей, будьте счастливы", – обратились они к Шаляпину и Цымбалюк-Романовской.