"Фигурка - статуэтка": бывшую Джигарханяна увидели голышом

Киевская пианистка показала любимый образ

После небольшого перерыва Виталина Цымбалюк-Романовская вышла на связь с поклонниками. Она выложила в Instagram новое фото, на котором запечатлена сидящей на постели в платье, расписанном алыми маками.

"Любимый образ ... – универсально и для дневных встреч и для вечерних мероприятий",

– пояснила бывшая жена Армена Джигарханянап под кадром. И добавила интригующее обещание с привычным пожеланием:

"Продолжение следует ... Всем хорошего дня и настроения".

Фанаты не остались равнодушны к "красоте неземной". Но рассказали не только о том, как, по их мнению, выглядит дамочка на этом снимке. Одна из подписчиц, похоже, сначала перечитала то, как прокомментировали снимок другие, а потом не без гордости заявила, что любовалась и более смелым видом пианистки:

"Я видела ... неглиже... фигура – статуэтка ..."

Многие привычно хвалили артистку, которая скоро даст большой концерт с возлюбленным.

"Это кто такие хорошенькие?! Кажется, я знаю, кто эта девочка!", "Аленький цветочек", "Хрупкая , нежная!", "Классная!", "Виталина Прекрасная!", "Дама в красном", "Очаровательная... и платьице очень!..", "Такая хорошенькая... Как Дюймовочка", "Шикарная, нет слов",

– восхищались они. Не позабыли об отношениях пианистки с милым другом и экс-супругом:

"Если Прохор упустит такую девушку...", "Красивая пара... приятно смотреть на вас двоих. Вы заслужили быть счастливы... Оставайтесь такими всегда", "Никак не вижу вместе Виталину и Прохора, уж извините. Виталина, а как с любовью к Джигарханяну! Угасла? Или по-прежнему любите его? Ведь вы убеждали, что любите его безмерно...", "Вы шикарная женщина и достойны такого импозантного мужа как Прохор Шаляпин!".

Портрет с изображением любовников, рядом скоторым фотографировалась златокудрая фея, так же великолепен, как и они сами, отметили фанаты.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская грустила в полном одиночестве. Печальная, она поздравила фанаток с 8 Марта и пожелала им любви. При этом намекнула, что сама ее сейчас лишена. И не без причины: ее возлюбленный не в первый раз оставил даму сердца, только тогда не из-за путешествий, а из-за работы.

Между тем кивскую пианистку и до этого видели голой. Телеведущий Андрей Малахов показал на всю страну несколько кадров, на которых юная Виталина Цымбалюк-Романовская блистала в чем мать родила, в призывных позах и с кокетливой улыбкой на губах.