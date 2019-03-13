"О Виталине забыл": поправившийся Джигарханян рвется на работу

Режиссер вернется к делам в ближайшие дни

Здоровье Армена Джигарханяна, который долгое время лечился в различных санаториях и больницах, пошло на поправку. Сейчас народный артист СССР находится дома, а иногда гуляет. Совсем скоро он вновь приступит к своим обязанностям в театре.

О планах Джигарханяна рассказал газете "Вечерняя Москва" заведующий труппой театра Вячеслав Дьяченко. По его словам, режиссер набрался сил и восстановил свое душевное равновесие после расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Никаких проблем с работой театра у него не возникнет – все время своего отсутствия на рабочем месте Джигарханян следил за делами и событиями своего детища. Как поведал Дьяченко, режиссер забыл о Виталине Цымбалюк-Романовской и сейчас находится в прекрасном состоянии.

Здоровье Джигарханяна пошатнулось в 2017-м. Из-за скандала вокруг развода с пианисткой режиссер попал в больницу. Экс-супруги долго выяснили отношения в суде. Так, Цымбалюк-Романовскую приговорили к 200 часам исправительных работ за раскрытие личной тайны Джигарханяна – она установила в его кабинете скрытую видеокамеру. Более того, ее обязали выплатить бывшему мужу 200 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.

В том же году пианистку уволили с поста директора театра под руководством режиссера. Девушка недолго переживала – она нашла утешение в объятьях Прохора Шаляпина. Хотя поклонники пары подозревают, что певцу пианистка не нужна.

К слову, есть мнение о том, что Джигарханян тоже найдет новую подругу сердца. А сейчас, когда он готов вернуться к активной жизни, это кажется вполне реальным.