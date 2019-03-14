Лорак восхитила царственными формами

Звезда показалась в откровенном и величественном образе

Ани Лорак выложила в соцсети видео, на котором блеснула не только аппетитными прелестями, но и осанкой настоящей королевы. В этом заверили ее фанаты.

Певица ничего не сообщила под роликом, видимо, считая, что хештегов, которые она поместила там, достаточно. Из них следовало, что артистка представила песню "Зеркала".

Выглядела она в тот момент прекрасно. Сверкающее золотом боди плавно перетекало в прозрачные легинсы с затейливой аппликацией. Из лифа соблазнительно выпячивалась грудь, на голове Ани высилась корона.

Поклонник такое не могли пропустить. Вдоволь налюбовавшись певицей, они выразили свои чувства на ее странице в Instagram. Комплиментам не было конца, они сыпятся до сих пор.

"Изящная... Шикарная, прекрасная, невероятная, все все комплименты ваши!", "Роскошная! Просто вау!", "Любовь", "Богиня", "Неземная Дива!.. Вы – идеал!", "Мировой уровень!", "Самая лучшая", "Просто невероятная", "Как всегда, прекрасная", "Вы великолепны!", "Наша драгоценная Дива", "Вы неотразимая ",

– восхищались они. Многие при этом заметили, кого напоминает артистка в этом образе:

"Королева", "Нефертити", "Прямо Клеопатра", "Царица".

А некоторые позвали на Украину, заявив, что им ее там очень не хватает. И напомнили о родине.

Не так давно фолловеры разносили Лорак в пух и прах. То им не понравились ее микрошорты, то позорили за то, что она, "пузатая", бегает в трусах, то возмущались обнаженкой.