"Вульгарно": обнаженную Лорак распекли фанаты

Артистка разожгла нешуточные страсти в Сети

В последнее время Ани Лорак все чаще показывается на публике в чересчур откровенном виде. Она то выбежит на сцену в одном купальнике, то выступит в платье, из которого ее прелести вываливаются наружу, а потом еще и опубликует снимки, на которых изображена такой, в Instagram. Вот и в одном из свежих постов она совсем голая слегка прикрылась мехом. Поклонники расстроены, а самой "диве" хоть бы хны.

"Хочу весны! Чтобы солнце согрело землю от холода и на свет появились маленькие подснежники",

– заявила она под одним из таких кадров. И сообщила, что сегодня "будет согревать".

Однако не всех подписчиков это вдохновило. Нашлись те, кому не понравилось, как выглядит певица. Они разнесли ее в пух и прах.

"Вульгарно", "Лицо резиновое", "Есть намного покруче ее! Только лохам и дебилам Лорак может нравиться!", "Время никого не щадит!"

– заявили такие. И ехидно добавили: "Один палец торчит странно", "Ани, а что у Вас под губой?", "Палец лишний", "Хотеть не вредно".

Хотя преданные фанаты привычно восхищались артисткой ("Какая же вы красивая", "Шикарная", "По-нежному, пушисто... и сексуально!", "Идеальность зашкаливает", "Такая нежная", "Вы потрясающая", "Невероятная дива" ), негатив заметили.

"В последние три поста столько негативных комментов... Такое видела только у Волочковой", – расстроенно написала одна дама. Между тем она оказалась права: Лорак завалили замечаниями. Больше всего их набросали под одним из видео – с концерта в Ессентуках.

"Такая смешная, нелепая... ну не будете вы никогда ни Бейонс, ни Дженнифер Лопес", "Шок", "Кошмар полный", "Материал тонкий, все недостатки наружу, просто, наляписто и безвкусно...", "А наряд просто жуть!", "Скоро твои, Лорак, сиськи разорвутся – от силикона!", "Ужасная грудь", "Что ни наряд, то ужас! Толстые ноги, живот выпирает. Клоунесса", "Ужасно некрасиво! Толстая! Неуклюжая!" – не стесняясь в выражениях, поделились впечатлениями фолловеры.

Заговорили, причем в очередной раз, и о потерявшей стройность фигуре певицы: "Что-то поправилась", "Разнесло деваху", "Была девушкой, а стала... бабой".

Одни пояснили это неудачным нарядом, другие снова заподозрили, что Ани ждет ребенка. "Ну и костюм, 20 кг прибавил", "Беременная, что ли?", "Похоже, Каролина в положении", "Что растолстела... может, беременна, но, скорее всего, склонна к полноте – возраст берет свое", – предположили они.

Такую же реакцию вызвал и более ранний ролик. В соцсети завалили "диву" негативными комментариями: "А что в купальнике-то? Можно было и без него", "Ужасно. Смотреть на такой наряд неприятно", "Уже нагая бы вышла...", "Видать, в шоу-бизнесе совсем плохо… что даже такую фигуру не нашлось чем прикрыть", "Господи, скоро уже без трусов будут выходить на сцену", "Как же вульгарно".

Видно, неспроста какая-то поклонница обратилась к артистке. "Ани, посмотрите все комментарии и примите во внимание!" – будто взмолилась она.

Похоже, Ани Лорак есть о чем задуматься. И чем скорее, тем лучше...