Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Вульгарно": обнаженную Лорак распекли фанаты

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak
Артистка разожгла нешуточные страсти в Сети

В последнее время Ани Лорак все чаще показывается на публике в чересчур откровенном виде. Она то выбежит на сцену в одном купальнике, то выступит в платье, из которого ее прелести вываливаются наружу, а потом еще и опубликует снимки, на которых изображена такой, в Instagram. Вот и в одном из свежих постов она совсем голая слегка прикрылась мехом. Поклонники расстроены, а самой "диве" хоть бы хны.

 "Хочу весны! Чтобы солнце согрело землю от холода и на свет появились маленькие подснежники",

– заявила она под одним из таких кадров. И сообщила, что сегодня "будет согревать".

Однако не всех подписчиков это вдохновило. Нашлись те, кому не понравилось, как выглядит певица. Они разнесли ее в пух и прах.

"Вульгарно", "Лицо резиновое", "Есть намного покруче ее! Только лохам и дебилам Лорак может нравиться!", "Время никого не щадит!"

 – заявили такие. И ехидно добавили: "Один палец торчит странно", "Ани, а что у Вас под губой?", "Палец лишний", "Хотеть не вредно". 

Хотя преданные фанаты привычно восхищались артисткой ("Какая же вы красивая", "Шикарная", "По-нежному, пушисто... и сексуально!", "Идеальность зашкаливает", "Такая нежная", "Вы потрясающая", "Невероятная дива" ), негатив заметили.

"В последние три поста столько негативных комментов... Такое видела только у Волочковой", – расстроенно написала одна дама. Между тем она оказалась права: Лорак завалили замечаниями. Больше всего их набросали под одним из видео – с концерта в Ессентуках.

"Такая смешная, нелепая... ну не будете вы никогда ни Бейонс, ни Дженнифер Лопес", "Шок", "Кошмар полный", "Материал тонкий, все недостатки наружу, просто, наляписто и безвкусно...", "А наряд просто жуть!", "Скоро твои, Лорак, сиськи разорвутся – от силикона!", "Ужасная грудь", "Что ни наряд, то ужас! Толстые ноги, живот выпирает. Клоунесса", "Ужасно некрасиво! Толстая! Неуклюжая!" – не стесняясь в выражениях, поделились впечатлениями фолловеры.

Заговорили, причем в очередной раз, и о потерявшей стройность фигуре певицы: "Что-то поправилась", "Разнесло деваху", "Была девушкой, а стала... бабой".

Одни пояснили это неудачным нарядом, другие снова заподозрили, что Ани ждет ребенка. "Ну и костюм, 20 кг прибавил", "Беременная, что ли?", "Похоже, Каролина в положении", "Что растолстела... может, беременна, но, скорее всего, склонна к полноте – возраст берет свое", – предположили они.

Такую же реакцию вызвал и более ранний ролик. В соцсети завалили "диву" негативными комментариями: "А что в купальнике-то? Можно было и без него", "Ужасно. Смотреть на такой наряд неприятно", "Уже нагая бы вышла...", "Видать, в шоу-бизнесе совсем плохо… что даже такую фигуру не нашлось чем прикрыть", "Господи, скоро уже без трусов будут выходить на сцену", "Как же вульгарно".

Видно, неспроста какая-то поклонница обратилась к артистке. "Ани, посмотрите все комментарии и примите во внимание!" – будто взмолилась она.

Похоже, Ани Лорак есть о чем задуматься. И чем скорее, тем лучше...

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россияне захотели отдать Курилы японцам

Часть соотечественников заняла неожиданную позицию

"Газпром" лишат половины "Северного потока-2"

Другие экспортеры не смогут воспользоваться трубой, но из вредности потеснят российскую компанию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей