Ждем прибавления?: у Лорак округлился живот

Концертный наряд певицы дал повод для новых слухов

На одном из последних выступлений Ани Лорак показалась в таком виде, что поклонники снова занервничали. Ее короткое платье сильно обтянуло фигуру, и стал заметен выпирающий животик. Слухи об интересном положении артистки поползли с новой силой.

"Трещит по швам!"

– отреагировали подписчики. И стали строить предположения, кто бы мог быть отцом будущего ребенка.

Одни выразили мнение, что таковым может оказаться бывший муж певицы – Мурат Налчаджиоглу. Другие решили, что это ее друг и коллега по сцене Сергей Лазарев, ведь ему не раз приписывали роман с Ани Лорак.

О беременности артистки поклонники говорят не впервые. Они и раньше замечали, что некоторые ее наряды выдают округлившиеся формы. К тому же ей предсказывали, что она еще раз станет мамой.

Исполнительница на это никак не реагирует. После развода с супругом из-за его измен "дива", впрочем, так же, как и раньше, много работает. Сейчас она гастролирует по городам России. Видимо, концерты лучше всего утешают ее.

Но о Дне влюбленных одинокая красотка не забыла.

"Сегодня будет наш вечер. Всех с праздником!"

– обратилась она к поклонникам под новыми снимками, выложенными в Instagram.

Фолловеры откликнулись сразу. Одни заявили, что с нетерпением ждут шоу "Дива", и хвалили певицу на все лады. "Какая Вы красивая!", "Копия Лиз Тейлор!", "Безупречна... Суперкласс", "Очень... Сексуальна", "Огонь", "Горячая Женщина", "Конфетка!", "Хороша чертовка", "Ты просто бомба!" – написали восторженные фанаты.

Другие выразили более откровенные пожелания: "Очень ждем, очень, когда же увидим уже Вас в полной наготе! Судя по этому фото, чуть осталось!", "Я бы Вас с кровати бы не выпустил бы...", "И одна просьба – отправляйте фото более обычные жизненные", "Только в купальнике не выходи", "Я бы Вам массаж бы сделал, Ани".

Украинская артистка постоянно публикует в соцсети фото– и видеоотчеты своих выступлений. Даже после развода с турецким бизнесменом она не стала делать перерыв и отправилась на гастроли по нашей стране.

Минувший год был богатым на события в жизни певицы. Лорак поставила новое шоу Diva, стала наставницей в вокальном проекте "Голос" на Первом канале и рассталась с отцом единственной дочери Софии – Муратом Налчаджиоглу.