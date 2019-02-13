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Над дочкой Лорак нависла серьезная опасность

Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak
В школе, где учится наследница певицы, случилось ЧП

Пока сама Ани Лорак собирает аншлаги на концертах, маленькой Соне угрожает заразная болезнь. В учебном заведении, которое она посещает с другими детьми знаменитостей, олигархов и чиновников, обнаружили туберкулез. Об этом сообщила директор гимназии Ольга Рагожина.

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Она разослала родителям школьников письмо "предупредительного содержания". В нем сказано, что санитарные службы уже провели в корпусах обработку. "Завтра в течение дня каждый сотрудник школы пройдет туберкулинодиагностику. Результаты мы получим в пятницу", – отметила директор, цитирует SUPER.

В послании Рагожина также попросила, чтобы родители самостоятельно провели гимназистам "диагностические пробы на туберкулез – диаскинтест". И добавила: "Убедительно просим пройти тесты и флюорографию на этой неделе". 

О карантине в школе в письме ничего не говорится. Тем временем родители учеников, среди которых певица Ани Лорак, шоумен Александр Ревва, певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) и другие известные люди, уже обсуждают возникшую проблему.

Представители школы заявили журналистам, что руководство держит ситуацию под контролем. По их словам, "карантина нет и не было", а поскольку "есть информация, что одна из сотрудница больна туберкулезом... рекомендовано провести меры в школе по профилактике" распространения заболевания.

Обучение детей в гимназии обходится родителями в 2 млн руб., так как это "больше, чем школа". Там преподают кандидаты наук, работает филиал балетной школы Илзе Лиепы, а уроки физкультуры проводят чемпионы мира и мастера спорта.  

Между тем на странице Ани Лорак в соцсети несколько часов назад было размещено видео с ее концерта. "No comments (Без комментариев)", – подписала артистка ролик и добавила хештеги, уточняющие, где именно и с какой программой она выступала: #Ростов#шоуДива.

По записи видно, что концерт имел огромный успех. Артистку, вышедшую в зал, плотно окружили зрители с цветами. Пользователи Instagram отметили, что подобное только с Пугачевой бывало ("Я такое, только с Аллой Борисовной помню") и даже выразили опасение, как бы певицу не задавили, не затоптали.

"Вас еле видно", "Вот что значит народная любовь... не каждый артист вот так выходит к публике", "Браво, Каролина! Потрясающе!", "Атмосферно! Любимая, видосики кайф!", "Мистер аншлаг заглянул к Вам", "Ого, сколько людей", "Ее чуть раздавили, вот что значит крутая певица", "Переаншлаг! Это лучшее, что получает артист!", "Полный зал, яблоку не где было упасть, ни одного свободного места, супер концерт!" – восхищались они и пожелали певице оставаться "всегда такой же всеми обожаемой, красивой, молодой и признанной всеми дивой", чтоб ее "так всегда встречали". 

В отличие от карьеры, в личной жизни певицы не все так гладко. В конце прошлого месяца стало известно, что Ани Лорак официально развелась с мужем – турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, хотя до последнего пыталась сохранить брак, ведь у супругов растет дочь София, ей восемь лет.  

Фоторепортаж
Лорак сверкнула формами из глубокого декольте
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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