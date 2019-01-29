Отказалась разводиться: новый поворот в разводе Лорак

Певица не хотела расставаться с мужем и до последнего пыталась сохранить брак

Пока Ани Лорак презентует новые песни для поклонников, ее супруг Мурат думает, как бы скорей развестись. Артистка заканчивать отношения не хочет и до последнего пытается сохранить их любовную лодку, рассказала ясновидящая Галина Янко.

"Бракоразводный процесс придет к своему логическому завершению. Все это по инициативе Мурата, а сама Ани Лорак разводиться не хочет и любит его, даже не смотря на его публичную измену, но в то же время занимает гордую позицию и принимает решение мужа. Больше всего жалко в этой ситуации их дочку Софию, которая, конечно же, останется с матерью. Развод родителей – это всегда некая травма на всю жизнь", – рассказала она.

Причиной развода, по словам Янко, стала не разлучница, а работа артистки. "Когда ты знаменитая певица, постоянно выступаешь и гастролируешь, твоя карьера поглощает тебя целиком и о том, чтобы полностью посвятить себя семье, не может быть и речи. Именно это и не устраивало Мурата. Вижу, что он постоянно был недоволен тем, что жена не рядом с ним и ребенком, большую часть времени он вообще не знает, где она и чем занимается. Южный темперамент дает о себе знать", – говорит она.

Новость о том, что Ани Лорак разводится, появилась в СМИ в 2018 году. Сама артистка никак не комментирует происходящее и продолжает радовать поклонников красивыми фото и выступать на многочисленных концертах.