Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Отказалась разводиться: новый поворот в разводе Лорак

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Певица не хотела расставаться с мужем и до последнего пыталась сохранить брак

Пока Ани Лорак презентует новые песни для поклонников, ее супруг Мурат думает, как бы скорей развестись. Артистка заканчивать отношения не хочет и до последнего пытается сохранить их любовную лодку, рассказала ясновидящая Галина Янко.

"Бракоразводный процесс придет к своему логическому завершению. Все это по инициативе Мурата, а сама Ани Лорак разводиться не хочет и любит его, даже не смотря на его публичную измену, но в то же время занимает гордую позицию и принимает решение мужа. Больше всего жалко в этой ситуации их дочку Софию, которая, конечно же, останется с матерью. Развод родителей – это всегда некая травма на всю жизнь", – рассказала она. 

Причиной развода, по словам Янко, стала не разлучница, а работа артистки. "Когда ты знаменитая певица, постоянно выступаешь и гастролируешь, твоя карьера поглощает тебя целиком и о том, чтобы полностью посвятить себя семье, не может быть и речи. Именно это и не устраивало Мурата. Вижу, что он постоянно был недоволен тем, что жена не рядом с ним и ребенком, большую часть времени он вообще не знает, где она и чем занимается. Южный темперамент дает о себе знать", – говорит она. 

Новость о том, что Ани Лорак разводится, появилась в СМИ в 2018 году. Сама артистка никак не комментирует происходящее и продолжает радовать поклонников красивыми фото и выступать на многочисленных концертах. 

Галина Янко

Фоторепортаж
Лорак сверкнула формами из глубокого декольте
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Лина ГРИБОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей