"Пупок уехал": Ани Лорак обвинили в пластике

Поклонники расстроились от вида фото певицы

Ани Лорак обнародовала новые фотографии. Однако почему-то не всем они пришлись по вкусу.

Ани Лорак вернулась из Америки, где отдыхала вместе с дочерью Софией и своими коллегами Филиппом Киркоровым и Сергеем Лазаревым, и с новыми силами окунулась в работу. В частности, популярная исполнительница готовится к продолжению своего гастрольного тура DIVA, а также принимает участие в различных фотосессиях.

Так, артистка опубликовала черно-белые снимки, очень лаконичные и простые, на которых запечатлена в одежде, подчеркивающей все достоинства фигуры. "Что внутри, то и снаружи. Излучаем и притягиваем лучшее в нашу жизнь. Согревайте улыбкой любимых.. В зимний, холодный вечер", – написала Ани Лорак возле опубликованных в Instagram фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Почему-то не все поклонники положительно оценили снимки артистки. Многие высказали мнение, что певица прибегла к помощи пластических хирургов и фотошопа. "Зачем Вам пластика. Вам все дала природа, а Вы в шаблон", "Фууууу)))", "Куда-то пупок уехал…", "Фотошоп бессмертен Анечка!!! с таким же успехом ты могла бы здесь опубликовать Мэрилин Монро или Одри Хепберн!!! ))))))", "А что с пупком?", "Искусственная((", "От Ани Лорак не осталось не чего, страшная силіконова баба", – высказались расстроенные подписчики.

Сама Ани Лорак абсолютно довольна своей фигурой. Артистка выходит в свет, снимается для телевидения, фотографируется неизменно в откровенных, провокационных образах. Что уж говорить про концертные костюмы. Кстати, один из них недавно страшно возмутил поклонников Ани Лорак. Многим не понравилось, что наряд был телесного цвета в узорах и с цветочком на причинном месте.