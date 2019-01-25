Лорак блеснула телом из кольчуги

Известная артистка порадовала фанатов новым образом

Ани Лорак не прочь появиться в смелом виде. На новом фото в Instagram певица в очередной раз сверкнула прелестями, но теперь... из необычного наряда.

"Что внутри, то и снаружи. Излучаем и притягиваем лучшее в нашу жизнь",

– пожелала она подписчикам под кадром. И спросила, как у них дела.

Поклонники согласились со словами артистки и поделились впечатлениями. Диву как только не хвалили! Она и красавица, и обворожительная, и прелесть, и шикарная, и восхитительная, даже "Клеопатра" и, "как всегда, на высоте". А ее публикации доставляют удовольствие.

"Каролина своевременным постом со своим фото заставит улыбнуться всегда! Потрясающая".

"Ваше фото и слова дают невероятную энергию и прилив сил!"

"После ваших постов поднимается настроение и приходит мотивация на совершение всех запланированных дел!"

"Ничто так не подчеркивает фигуру, как кольчуга! Класс".

Лорак признавались в любви. А мужчины хотели большего, но и от увиденного потеряли головы.

"Маловато будет!.. Можно и пооткровеннее наряды, пока есть чем хвастаться", "Как же я вас бы сейчас зацеловал! С ума схожу по вам".

Один из них открыл для себя секрет. "Ну то есть, если я сделаю сиськи и попу аутожиром сформирую, то буду женщиной и внутри? Спасибо, наконец, я открыл суть жизни", – пошутил он.

Некоторые заметили, что Ани сильно похудела. "Как скелет", – возмутился один такой.

А некий грубиян обматерил артистку, обвинив в том, что она все украла "у Бейонс, даже образ". Однако его недовольство утонуло в море комплиментов...