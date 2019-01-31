Ани Лорак отметила развод на гастролях

Певица стала свободной женщиной

Ани Лорак оформила развод с турком Муратом Налчаджиоглу. В новом статусе артистка отправилась на гастроли.

Как следует отдохнув в Америке в компании Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, Ани Лорак вернулась в Россию. Артистка готовится к продолжению своего грандиозного тура Diva. В Instagram певица публикует фотографии и видео с предстоящих гастролей, опубликовала афишу и список городов, где выступит.

Поклонники с нетерпением ждут певицу. Судя по кадрам, Ани Лорак настолько увлечена своей карьерой, что у нее просто нет времени сожалеть о развале семейной жизни. Ранее стало известно, что 31 января Шевченковский районный суд Киева официально расторг брак Ани Лорак и ее мужа, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Их союз продержался десять лет.

Ни популярная исполнительница, ни ее избранник на заседании не присутствовали. Были лишь их официальные представители. Заседание проходило в закрытом режиме и длилось не более пяти минут. Еще 15 минут судья Елена Пихур принимала решение.

"Брак разорван. Сегодня рассматривался только вопрос о расторжении брака",

– цитирует секретаря суда сайт "Комсомольская правда в Украине".

Тем не менее репортеры выяснили, что адвокаты Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу теперь готовятся к рассмотрению дела об опеке над семилетней дочерью пары, которое может затянуться. Отметим, что София живет с мамой, осенью девочка пошла в первый класс одной из московских школ.

Напомним, Ани Лорак подала на развод после того, как в Сети появилось видео, снятое в одном из киевских караоке-баров, на котором муж певицы оказывал недвусмысленные знаки внимания некой эффектной брюнетке. Разразился скандал.

Позднее Ани Лорак высказалась о переменах в личной жизни, но сделала это довольно ненавязчиво и без прямых обвинений. В частности, артистка высказала убеждение, что женщине не стоит держаться за прошлое и за то, что уже сломалось или не работает. "Женщине вообще не стоит делать резких движений. Мы должны принимать. Ничего не требуй, ничего не ожидай... Не следует цепляться за события, людей, отношения. Если мужчина ценит и любит женщину – он ее понимает. А если нет, то зачем все это?" – задала риторический вопрос Ани Лорак.