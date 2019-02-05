"Развесила свой силикон": Лорак распекли за бюст напоказ

Поклонники не впервые набросились на артистку

Все же наверняка Ани Лорак не ожидала такой реакции на, в общем-то, относительно скромное фото, когда публиковала его в Instagram. Как оказалось, пользователи соцсети не только прошлые шалости певицы с обнаженкой не забыли, но и в новом фото нашли такие же недостатки.

"Утренний кофе, и на студию! Приступаю к записи нового альбома!"

– объявила "дива" под кадром. Резкая критика посыпалась сразу, и ее напор не стихает до сих пор.

"Выпадают из...", "Сиси выставила", "Фу, какая гадость", "Самка", "Не нужно все время выставлять грудь напоказ! В женщине должна быть какая-то загадка!", "Грудь, ноги, скоро голышом будет плясать к 50 годам", "У нее на всех фото – сплошное самолюбование. Ни одного умного поста, ни одной книги. Только выпячивание губ и попы", – бушевали злопыхатели.

Немало нашлось и таких, кто упрекнул Лорак в чрезмерном увлечении пластикой: "Не грудь, а вымя накачанное, что здесь красивого? Взрослая тетка уже, развесила свой силикон, мерзость, бе", "Лорак уже не Лорак, а надувная Барби", "Силиконовые тити", "Какая же она страшная!", "Одна пластика", "Стала как кукла. Ничего живого. Кажется, она все в себе поменяла. И теперь похожа на Сережу Зверева", "У Лорак скоро грудь лопнет, как воздушный шарик! Уже так перекачана силиконом, что кожа вот-вот треснет".

Однако не все критиковали певицу. Самые преданные фанаты встали на ее защиту и поддержали комплиментами.

"У нее идеальная фигурка, секси! Красотка!", "Наконец-то Вы на себя стали похожи", "Хороша!", "Какая шикарная!", "Каролиночка, Вы умница, красавица! Гордость Украины и украшение для России! А для нас, дончан, ваши песни – это отдушина", "Нежная богиня", "Какие формы!", "Прелестная как свежая роза с капельками росы поутру!", "Великолепная", "Роскошна даже на кухне и в джинсах", – прокомментировали они снимок.

Однако недовольных с каждым разом становится все больше...