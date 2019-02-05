Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Развесила свой силикон": Лорак распекли за бюст напоказ

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники не впервые набросились на артистку

Все же наверняка Ани Лорак не ожидала такой реакции на, в общем-то, относительно скромное фото, когда публиковала его в Instagram. Как оказалось, пользователи соцсети не только прошлые шалости певицы с обнаженкой не забыли, но и в новом фото нашли такие же недостатки.  

"Утренний кофе, и на студию! Приступаю к записи нового альбома!"

– объявила "дива" под кадром. Резкая критика посыпалась сразу, и ее напор не стихает до сих пор.

"Выпадают из...", "Сиси выставила", "Фу, какая гадость", "Самка", "Не нужно все время выставлять грудь напоказ! В женщине должна быть какая-то загадка!", "Грудь, ноги, скоро голышом будет плясать к 50 годам", "У нее на всех фото – сплошное самолюбование. Ни одного умного поста, ни одной книги. Только выпячивание губ и попы", – бушевали злопыхатели.  

Немало нашлось и таких, кто упрекнул Лорак в чрезмерном увлечении пластикой: "Не грудь, а вымя накачанное, что здесь красивого? Взрослая тетка уже, развесила свой силикон, мерзость, бе", "Лорак уже не Лорак, а надувная Барби", "Силиконовые тити", "Какая же она страшная!", "Одна пластика", "Стала как кукла. Ничего живого. Кажется, она все в себе поменяла. И теперь похожа на Сережу Зверева", "У Лорак скоро грудь лопнет, как воздушный шарик! Уже так перекачана силиконом, что кожа вот-вот треснет".

Однако не все критиковали певицу. Самые преданные фанаты встали на ее защиту и поддержали комплиментами.

"У нее идеальная фигурка, секси! Красотка!", "Наконец-то Вы на себя стали похожи", "Хороша!", "Какая шикарная!", "Каролиночка, Вы умница, красавица! Гордость Украины и украшение для России! А для нас, дончан, ваши песни – это отдушина", "Нежная богиня", "Какие формы!", "Прелестная как свежая роза с капельками росы поутру!", "Великолепная", "Роскошна даже на кухне и в джинсах", – прокомментировали они снимок.  

Однако недовольных с каждым разом становится все больше...

Фоторепортаж
Лорак сверкнула формами из глубокого декольте
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей