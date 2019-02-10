Лорак оголилась во время концерта

Артистка сразила поклонников своим образом

Ани Лорак продолжает смущать фанатов своей сексуальностью, публикуя все более откровенные снимки. Певица сейчас находится в Саратове в рамках собственного тура.

Лорак решила завоевать сердца зрителей не только голосом, но и телом. Звезда выступила перед многотысячном залом в боди, который эффектно подчеркивал все прелести певицы.

Поклонники с восторгом оценили выступление Ани. "Каролина, я в восторге от ваших песен, голос нереальный👍 очень было приятно провести с вами вечер!", "Умничка!Золото наше! Красота наша! Любовь наша!Ты лучшая!", "Каролина!!!Вы просто Мега Звезда,с Большой буквы.Вы невероятная,какая энергия,какой голос".

Однако многие упрекнули Лорак в том, что она вышла на сцену раздетая. "Не понятно одно если есть талант, голос, дар, к чему нагота,обязательно надо раздеваться до гола", "Одетой слабо выступать? Как надоели поющие трусы", "снежный человек в купальнике)", "Ани Лорак стыдно как да видно 👎🏻".