Лорак в микрошортах разнесли за пошлость

Вид украинской певицы снова разочаровал фанатов

Ани Лорак опубликовала в соцсети целую фотосессию, на которой показано, как она занимается домашними делами. Звезда одета в коротенькие штанишки с футболкой. На первом кадре она сидит на столе.

"Все, что тебе необходимо, всегда есть у тебя. Состояние счастья не снаружи, оно всегда внутри. Ты – режиссер своей жизни!"

– написала "дива" под снимком. Видно, она осталась довольна собой.

Фанаты сразу отреагировали на пост Лорак. При этом не всем понравилось то, как выглядит звезда. На некоторых это произвело неприятное впечатление.

Сначала певицу упрекнули в неряшливости. "Проглаживайте хотя бы майки после покупки! Остаются заломы на рукавах", – отметила одна дама. Затем и вовсе обругали:

"Пошлая становится", "С голой попой на кухонном столе, как-то не по хозяйски", "Барби", "Уже не знает как сфоткаться... видно, ищет мужа", "Зачем столько фотошопа..."

Однако большинство поклонников по-прежнему хвалили любимицу. Отметив, что артистка "после развода расцвела", они засыпали ее комплиментами.

"Великолепная", "Сладкая", "Вы пример того, какой должна быть современная, модная, умная и невероятно энергичная девушка! Вы безумно мотивируете нас!", "Фигура отпад просто", "Каролина, Вы прелестны и обворожительны!", "Очень мило", – восхищались фолловеры.

Некоторые также заявили, что у Ани "позитив прет, не только со сцены, но и из души и из холодильника", "на кухне жарко, да". Были и те, кто снова спросил: "Вы беременны? Все говорят, что да. Ответьте, пожалуйста".

Между тем зимний тур певицы позади, и фанаты желают ей хорошо расслабиться после такой напряженной работы. "Красотка, поздравляю с окончанием зимнего тура "DIVA". Отдыхайте", – пожелала некая фанатка.

В последнее время "диву" часто распекали за неуместный внешний вид. Во время гастролей она не раз давала повод для недовольства, появляясь полуголой.