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Лорак сильно страдает после развода

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Украинская певица придет в себя, но не теперь

Многих поклонников волнует, как Ани Лорак переживет непростое для нее расставание с мужем. Артистке нужно время, ее восстановление только началось, рассказала таролог, ясновидящая и психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, этот процесс будет проходить совсем не быстро. Звезда все еще борется со стрессом. Она пока старается понять и осмыслить все это, а также решить, как жить дальше.

Однако уже к середине лета певице удастся расставить все точки над i и сделать правильные выводы, заявила ведунья. Пока же видно, что она испытывает жалость к бывшему мужу и горюет из-за этого.

Метания и терзания в душе Ани еще будут происходить какое-то время. Но, как повторила психолог, летом все поменяется. И найдутся люди, в частности – мужчины, которые смогут отвлечь певицу от данной истории. Как только это произойдет, все начнет рассеиваться и постепенно забываться.

В целом одиночество Лорак не грозит и несчастливой ее назвать сложно. В ее жизни есть разные моменты и будут еще переживания. Хотя все это не так глобально, чтобы назвать ее страдалицей, отметила таролог.

Марианна Абравитова

Артистка нереально много на себя берет. Она очень ответственная и еще взваливает на себя чужие заботы и проблемы, от чего ей как раз стоит уходить. И мужчина ей нужен такой, которому не требуется покровительство. 

На самом деле очень много людей оказывают певице моральную поддержку. Зрители питают к Ани искреннюю привязанность и любовь. И все переживают вместе с нею.

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com

А ее тревоги и печали ненадолго. Скоро в жизни Лорак наступит светлая полоса, пообещала ясновидящая. 

Фоторепортаж
Лорак сверкнула формами из глубокого декольте
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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