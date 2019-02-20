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"Срамота": Лорак после развода ушла в отрыв

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Полуголая украинская артистка гастролирует по России

Ани Лорак не бедствует, однако почему-то с каждым выступлением одежды на ней все меньше. На свежем видео, которое выложено в соцсети, ни от кого не скрылись выдающиеся формы певицы.

На шоу "Дива" в Нальчике звезда выбежала на сцену в ставшем для нее почти традиционным наряде – купальнике телесного цвета и шубе из перьев. Это и поведение уже не юной дамы шокировало пользователей Сети.

"А платье где? Что же не голая-то выходит? Надо было до конца раздеваться!", "Стриптиз-шоу... Как бы не пыталась показать себя секси, в ней этого совсем нет. Смешно", "Опять нелепые движеня руками... и эта шуба", "Папуас в перьях. Потеряла свой шарм", "Лорак, как сарделька в этом образе", "Ужасный наряд! Сами посмотрите на себя со стороны – вы толстая в этом купальнике и смотритесь, как голая! А эта дурацкая шкура? Вам что, нечего надеть?", 

 – возмущались одни. Другие злились и даже оскорблялись:

"Все хорошо: умница, красавица, певица, но вот эти наряды в виде купальников – для меня жесть! По крайней мере, просто неприлично выходить на сцену в трусах", "Уже полуголая! Я конечно уважаю талант, но на сцене в таком виде!..", "А зачем на Кавказе выступать в трусах, кто это позволил? В Грозном вы тоже так будете выходить на сцену?", "У Лорак от ранней половой жизни крышу сносит... Ее вид вызывает рвотный рефлекс! Корова толстая с короткими ногами!..".

Третьи, отметив, что ее образы вульгарные и слишком вызывающие, засыпали страницу Лорак ядовитыми замечаниями:

"Взрослый человек, срамота", "Жирная, толстая, после мужа в отрыв ушла", "Шоу в бане", "A почему все шоу практически полуобнаженное?", "Пора одеться, возраст, стыдно за мою землячку!", "Опять купальник! Некрасиво! Прикройся", "На резиновую телку похожа", "Старуха, ты уже переборщила", "Почему эта тетя в одних трусах постоянно? Там же полный зал детей,зачем трясти влагалищем перед их лицами?", "Совсем мозги вскипели! Потеряны все рамки приличия! Ну как такое можно пропускать?! Жуть!".

Кто-то из обиженных фанатов даже заявил. что после такого выступления артистка стала для него пустым местом. Многие сильно разочарованы и сказали, что "после развода стала не певица, а стриптизерша, муж держал в рамках приличия".

Однако обсуждали и другой вопрос. Некоторые снова предположили, что звезда неспроста так поправилась. "Не пойму, беременность или просто прибавка в весе?", "Каролина, Вы беременны? Так дайте всем знать", – советовали просили они. Один комментатор еще и призвал подумать о будущем: "Нельзя так нагружать себя в положении, нагрузки вредны для ребенка".

Некоторые посчитали, что и сама "дива" больше не скрывает, что станет мамой. Судя по сценическим костюмам, у Каролины заметно округлился живот и у увеличился размер груди, что может служить доказательством беременности. 

Размышляют и над тем, почему ранее более скромная артистка стала такой. Есть мнение, что это связано с разводом, который не так давно случился в ее жизни, из-за чего Ани, которая не хотела расставаться с мужем и до последнего старалась сохранить брак,  до сих пор страдает.

В последнее время Ани Лорак действительно нередко выходит к публике в чересчур откровенных нарядах. И ее все чаще ругают за это. Как бы такими темпами она не обогнала по негативу Анастасию Волочкову...

Фоторепортаж
Лорак сверкнула формами из глубокого декольте
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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