Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Декольте до талии: Лорак сорвала крышу своей фигурой

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники уверены, что сексуальнее звезды в шоу-бизнесе, чем певица, нет

Ани Лорак после расставания с мужем Муратом Налчаджиоглу буквально расцвела. Артистка, которая тщательно следит за собой, не перестает демонстрировать, какую роскошную женщину он потерял. А каждый соблазнительный снимок, который певица выкладывает в Instagram, сводит с ума ее фанатов.

Свежее фото Лорак в соцсети не стало исключением. Звезда снялась в красном обтягивающем платье с эффектным декольте, которое подчеркнуло ее красивый бюст. Сексуальность, которую артистка излучает в кадре, сразила поклонников наповал.

"Вау. Как же красиво!", "Какое платье!", "Какая красота!!!!! Особенно когда внешняя совпадает с внутренней", "Словно дива", "Каролина, вы прекрасны", "Не перестаю восхищаться Вами", "Нереальная красавица", "Красивая как весенний тюльпан", "Вы божественны", – прокомментировали кадр Лорак подписчики.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

К слову, секрет красоты артистки в гармонии с собой, а не диетах, на которых она никогда не сидит. А вот в спортзал певица не забывает регулярно наведываться. За молодостью кожи Лорак следит "на ходу" и пользуется лишь увлажняющим кремом. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В деле о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга" всплыло убийство

Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей