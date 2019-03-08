Декольте до талии: Лорак сорвала крышу своей фигурой

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Ани Лорак после расставания с мужем Муратом Налчаджиоглу буквально расцвела. Артистка, которая тщательно следит за собой, не перестает демонстрировать, какую роскошную женщину он потерял. А каждый соблазнительный снимок, который певица выкладывает в Instagram, сводит с ума ее фанатов.
Свежее фото Лорак в соцсети не стало исключением. Звезда снялась в красном обтягивающем платье с эффектным декольте, которое подчеркнуло ее красивый бюст. Сексуальность, которую артистка излучает в кадре, сразила поклонников наповал.
"Вау. Как же красиво!", "Какое платье!", "Какая красота!!!!! Особенно когда внешняя совпадает с внутренней", "Словно дива", "Каролина, вы прекрасны", "Не перестаю восхищаться Вами", "Нереальная красавица", "Красивая как весенний тюльпан", "Вы божественны", – прокомментировали кадр Лорак подписчики.
К слову, секрет красоты артистки в гармонии с собой, а не диетах, на которых она никогда не сидит. А вот в спортзал певица не забывает регулярно наведываться. За молодостью кожи Лорак следит "на ходу" и пользуется лишь увлажняющим кремом.
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