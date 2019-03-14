Любовник Цымбалюк-Романовской перестал улыбаться

Артист был строг и серьезен, как никогда

Прохор Шаляпин и его дама сердца Виталина Цымбалюк-Романовская посетили очередное светское мероприятие. Однако в то время, как лицо киевской пианистки светилось от радости, ее спутник был явно чем-то недоволен. Столь разительные перемены не остались незамеченными.

"Когда женщина не против вручить премию, а мужчина согласен только получать",

- отметила киевская пианистка под видео, опубликованным на ее странице в Instagram. На нем ее милый друг сообщает:

"Мы сейчас на премии с Виталиной "Люди года". Вот такой у нас стол, сцена, сейчас будем получать премии...".

При этом он ни разу не улыбнулся, в один момент даже нахмурился, а в глазах проскользнуло какое-то недовольство. Это, конечно, не укрылось от зорких глаз фанатов. К тому же, когда певец сам вел съемку, он совсем не любезно отнесся к доброму советчику.

"Что-то Прохор не в духе...", "Старому педагогу не дали договорить... Нечего лезть со своими советами к звездам...",

– поклонники, как только ролики появились в соцсети. Зато в адрес бывшей жены Армена Джигарханяна лился только сладкий елей:

"Виталина... вытаскивает за счет своей харизмы любые моменты", "Как солнышко светишься", "Идеальный стиль!.. Золотое платье и сияющая улыбка!", "Виталина излучает добро! Смотреть приятно!", "Красивущая Виталинка-Витаминка", "Какая же Вы красивая. Повезло Проохору", "Виталина, выглядишь, как голливудская суперзвезда!", "Платье, как у королевы, короны не хватает! Шик, блеск, красота!". "Милая...лучезарная".

Между тем киевская пианистка выложила и другое видео, на котором показана на сцене с призами. "Вручаем самым успешным с ведущими церемонии – Ирина Пудова и Родион Газманов", – пояснила она.

На снимке там же Цымбалюк-Романовская преподносит дары победителям. Шаляпина рядом нет. Похвалили фанаты дамочки и обоих:

"Красавчики!.. Вы оживили атмосферу", "Отличная пара", "Рада, что вы вместе!".

Однако нашлась и ложка дегтя. "Чуть молодость не потеряла с дедом, но зато нажилась... Приятное совмещаешь с полезным", – не упустила случая уколоть златокудрую фею одна подписчица.

Только вот что так расстроило или даже рассердило любовника красотки, так и осталось не понятно. Может, все призы хотел собрать, да не удалось, или что-то в отношениях парочки не заладилось?. Об этом пока остается только гадать...