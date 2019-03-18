Любовник бывшей Джигарханяна заговорил о похоронах и свадьбе

Артист поделился откровением с фанатами

Прохор Шаляпин, которого привыкли видеть с широкой жизнерадостной улыбкой, в который раз показывается грустным. Несколько часов назад любовник бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской опубликовал в Instagram новое фото, на котором тоже был печален, да еще и под кадром поместил совсем невеселые слова:

"Мы живем в мире, где похороны важнее покойника, где свадьба важнее любви, где внешность важнее ума. Мы живем в культуре упаковки, презирающей содержимое".

Поклонники не остались равнодушны. Они стали горячо обсуждать пост, и мнения разошлись.

Одни согласились с певцом. "Точно сказано", "Да, Прохор, да..", "Истина!", "Верно сказал", "Слова правдивые!", "Не поспоришь. Абсолютная правда", "Какие мудрые слова!", "Очень в точку , печально, но так и есть", "Еще ужасно,что стали встречаттся родстаенники на похоронах..Друг друга не видят по сто лет, а на похороны все приезжают... Вот и видимся от похорон до похорон", – прокомментировали они.

Другие не поверили в искренность певца и упрекнули: "С твоей подачи, Прохор, этот пост смешным кажется. Такие заумные мысли от друга Виталины..", "Кто бы говорил".

Нашелся и тот, кто сразу заподозрил, что Шаляпин сказал это неспроста. "И только поэтому вы свадьбу не делаете. Это отмазка", – заявил некий подписчик.

Впрочем, Прохору, как видно, не до этого. Не так давно он поделился трогательными воспоминаниями о рано умершей Юлии началовой. Артист рассказал, что постоянно был на связи с певицей в WhatsApp, они обменивались смешными картинками и аудиосообщениями, несколько раз ходили в театр и пересекались на съемках.

И слова, написанные им под снимком со звездой, передали всю скорбь, которую переживает Прохор: "Господи, ну какое горе, прости нас".

Ранее Шаляпина также увидели без радости на лице. Он и его дама сердца Виталина Цымбалюк-Романовская побывали на одном из светских мероприятий, и в то время как лицо киевской пианистки светилось от радости, певец был строг и серьезен, как никогда.