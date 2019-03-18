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Любовник бывшей Джигарханяна заговорил о похоронах и свадьбе

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Артист поделился откровением с фанатами

Прохор Шаляпин, которого привыкли видеть с широкой жизнерадостной улыбкой, в который раз показывается грустным. Несколько часов назад любовник бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской опубликовал в Instagram новое фото, на котором тоже был печален, да еще и под кадром поместил совсем невеселые слова:

"Мы живем в мире, где похороны важнее покойника, где свадьба важнее любви, где внешность важнее ума. Мы живем в культуре упаковки, презирающей содержимое". 

Поклонники не остались равнодушны. Они стали горячо обсуждать пост, и мнения разошлись.

Одни согласились с певцом. "Точно сказано", "Да, Прохор, да..", "Истина!", "Верно сказал", "Слова правдивые!",  "Не поспоришь. Абсолютная правда",  "Какие мудрые слова!", "Очень в точку , печально, но так и есть", "Еще ужасно,что стали встречаттся родстаенники на похоронах..Друг друга не видят по сто лет, а на похороны все приезжают... Вот и видимся от похорон до похорон", – прокомментировали они. 

Другие не поверили в искренность певца и упрекнули: "С твоей подачи, Прохор, этот пост смешным кажется. Такие заумные мысли от друга Виталины..", "Кто бы говорил".  

Нашелся и тот, кто сразу заподозрил, что Шаляпин сказал это неспроста. "И только поэтому вы свадьбу не делаете. Это отмазка", – заявил некий подписчик.

Впрочем, Прохору, как видно, не до этого. Не так давно он поделился трогательными воспоминаниями о рано умершей Юлии началовой. Артист рассказал, что постоянно был на связи с певицей в WhatsApp, они обменивались смешными картинками и аудиосообщениями, несколько раз ходили в театр и пересекались на съемках. 

И слова, написанные им под снимком со звездой, передали всю скорбь, которую переживает Прохор: "Господи, ну какое горе, прости нас". 

Ранее Шаляпина также увидели без радости на лице. Он и его дама сердца Виталина Цымбалюк-Романовская побывали на одном из светских мероприятий, и в то время как лицо киевской пианистки светилось от радости, певец был строг и серьезен, как никогда.

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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