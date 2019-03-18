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Исчезнувший Джигарханян так и не появился

Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
Артист уже должен был вернуться в театр

Однако Армен Джигарханян так и не пришел на работу. К такому выводу пришли фанаты артиста и сразу же забили тревогу.

"А где Джигарханян?"

– старались разузнать они. Паника, вызванная очередной "пропажей" народного артиста, нарастает.

Объясняется все просто: фанаты не могут получить информацию из первых уст. Армен Борисович не поддерживает с ними связей ни в в соцсетях, где у него нет своей страницы, ни где-либо еще. 

Поэтому вопросы о нем и посыпались в Instagram киевской пианистки. А она молчит о судьбе бывшего мужа, что еще больше волнует пользователей.

Ранее стало известно, что любимец публики возвращается на работу. Длительное недомогание, по словам Джигарханяна, уже не влияет на его самочувствие, и он намерен приступить к работе в родном театре со дня на день.

Новость о том, что здоровье актера наладилось, подтвердил завтрупой театра имени Армена Джигарханяна. К тому же "никаких проблем с работой театра у него не возникнет : все время своего отсутствия на рабочем месте Джигарханян следил за делами и событиями своего детища", пояснил тогда Вячеслав Дьяченко.

До этого заведующий труппой рассказывал, что Джигарханян сам связался с ним по телефону. И в тот раз говорил, что заверил, что ему лучше, но на некоторое время он останется в санатории.

Только вследствие того что пока никаких новостей из жизни Армена Борисовича нет,  в соцсетях этим словам завтруппой не верят. Хотя для беспокойства вряд ли есть основания, фолловеры, предполагая, что от них скрывают информацию и даже замалчивают правду, лихорадочно стараются выведать хоть что-нибудь из любого источника...

Фоторепортаж
Джигарханян рассказал о трагедии
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya +1
Полина ДОРОЖКИНА
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