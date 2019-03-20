Чахлого Джигарханяна изолировали

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Виталина Цымбалюк-Романовская высказала свое мнение об
Армене Джигарханяне, которого уже давно никто не видел. Еще с конца прошлого
года артист не появляется на публике, информацию о его здоровье не сообщают.
Цымбалюк-Романовская уверена, что он находится в плохом состоянии и просто не в силах что-либо комментировать.
"Его вырвали из привычной жизни, изолировали, не понимая, что в его возрасте это может иметь катастрофические последствия",
– предполагает пианистка.
Жизнь Виталины после развода в Джигарханяном забила ключом. Она нашла новую любовь в лице Прохора Шаляпина и начала с ним новую жизнь. В интервью изданию "Телепрограмма" она призналась, что только с Прохором перестала чувствовать себя одинокой.
Сейчас пара не только запускает совместную концертную программу – Виталина решила запеть – но и задумывается о ребенке.
"Да, мы хотим ребенка. Этот пункт присутствует в нашем "творческом плане",
– рассказывает Цымбалюк-Романовская.
На все вопросы, связанные с судебным разбирательством, она отвечает нехотя, а свою вину полностью отрицает.
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