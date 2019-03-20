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Чахлого Джигарханяна изолировали

Армен Джигарханян Фото: www.globallookpress.com
Бывшая жена раскрыла правду о состоянии артиста

Виталина Цымбалюк-Романовская высказала свое мнение об Армене Джигарханяне, которого уже давно никто не видел. Еще с конца прошлого года артист не появляется на публике, информацию о его здоровье не сообщают.

Цымбалюк-Романовская уверена, что он находится в плохом состоянии и просто не в силах что-либо комментировать.

"Его вырвали из привычной жизни, изолировали, не понимая, что в его возрасте это может иметь катастрофические последствия",

– предполагает пианистка.

Жизнь Виталины после развода в Джигарханяном забила ключом. Она нашла новую любовь в лице Прохора Шаляпина и начала с ним новую жизнь. В интервью изданию "Телепрограмма" она призналась, что только с Прохором перестала чувствовать себя одинокой.

Сейчас пара не только запускает совместную концертную программу – Виталина решила запеть – но и задумывается о ребенке.

"Да, мы хотим ребенка. Этот пункт присутствует в нашем "творческом плане",

– рассказывает Цымбалюк-Романовская.

На все вопросы, связанные с судебным разбирательством, она отвечает нехотя, а свою вину полностью отрицает. 

Дарья ПЕТРОВА
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