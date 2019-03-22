Бывшая с любовником пустят Джигарханяна пожить

Киевская пианистка беспокоится об экс-супруге

Последние новости об Армене Джигарханяне не на шутку взволновали Виталину Цымбалюк-Романовскую. Ей не понравилось то, что о планах известного актера и режиссера заявила его пресс-служба, а не сам он. При этом дамочка заявила, что пустит его в квартиру, где он прописан, и ее возлюбленный Прохор Шаляпин, который теперь живет с нею, не против, даже готов помочь.

"А кто-нибудь задал вопрос: где сам Армен Борисович? Раньше он сам лично рассказывал о своем самочувствии и творческих планах... Что-то изменилось?"

– спросила киевская пианистка на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что в московском театре Армена Джигарханяна ждут своего руководителя на премьере спектакля "Ромео и Джульетта" 22 марта. Известный актер идет на поправку и возвращается к работе, заверил начальник отдела по связям с общественностью Вячеслав Дьяченко.

Тогда же встал вопрос, где будет жить знаменитость – в квартире, которая сейчас принадлежит его бывшей жене и где он до сих пор прописан, или в театре, где обитал до того, как попал в больницу. На это Виталина ответила:

"Он всегда может прийти в квартиру, где пока еще прописан, и я буду этому рада. Мой любимый Прохор Шаляпин – очень порядочный и добрый человек, и, если моему бывшему мужу нужна будет помощь, он с удовольствием ее окажет. Мы оба сочувствуем Армену Борисовичу и готовы его поддержать в трудную минуту".



Цымбалюк-Романовская испытывает к Джигарханяну "жалость, сочувствие", хотя и разлюбила его и потеряла уважение к нему, "после того как прочитала его показания" о ней, которые были похожи на "такой низкий поклеп, как у некоторых трусов в 1937 году на своих жен и возлюбленных".

Стоит отметить, что, несмотря на радостное известие о возвращении известного актера и режиссера в его театр, этого пока так и не произошло. Его фанаты уже забили тревогу, и паника, вызванная очередной "пропажей" любимца публики, нарастает...