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Прямо под носом: любовник Цымбалюк-Романовской прогулялся с бывшей

Прохор Шаляпин. Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
В отношениях звездных голубков наметился новый поворот

Ветреный Прохор Шаляпин и прекрасная Анна Калашникова, в пух и прах разругавшиеся 3 года назад прямо перед свадьбой, вновь были замечены вместе.

Сладкая парочка закрыла модный показ одной меховой марки на московской Неделе моды. Непременные участники популярных ток-шоу эффектно прошлись по подиуму в шубках из канадской норки, ведя под руки юную модель, которая символизировала ребенка Прохора и Анны, отмечает сайт "Комсомольская правда".

На своей страничке в Instagram Прохор поделился своим модным променадом, чем вызвал бурю комментариев:

"Шикарный показ, вы Прохор красавец!!!! Достойный показ!!!",  "Хорош!", "Красавчик !!!", "Шикарный!", "Как денди лондонский одет и наконец явился в свет,! Очень вам красиво !", "Прош, боюсь, когда ты на подиуме, пальто никто не увидит". 

Некоторые поклонники посоветовали Шаляпину забросить карьеру певца и пойти в модели:

"Да, Прохор, видимо, твой удел– быть моделью, а не артистом", "Вот и иди Прохор в модели👏👏 хорошо там смотришься".

Другие порадовались, что рядом с их любимчиком вновь появилась прекрасная Анна: 

"Прохор и Анна очень красивая пара!", "пусть Анна,чем Виталина..совсем не его женщина", "лучше Анна, красавица, чем Шпагатовна рядом", "С Анной вместе красивая пара", "Настоящий джентльмен, а Анюта Звезда!!"

Но были и те, кому выходка Шаляпина не понравилась:

"Прохор шикарен на подиуме. Виталинку бы ему в пару, а не эту мадам", "А где Виталина?", "Почему Анна рядом ?", "Мне одной кажется,что Анна преследует Прохора? Она везде,"как банный листик на попе" (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

Неизвестно, как отнеслась хрупкая пианистка Цымбалюк-Романовская к новому повороту в жизни своего милого друга Прохора. За происходящим она наблюдала из зрительного зала.

Ранее она ошарашила публику признанием, что готова пустить пожить бывшего супруга Армена Джигарханяна в свою квартиру. По словам Виталины, Шаляпин настолько благородный человек, что с удовольствием поможет народному артисту СССР.

Похоже, пора запасаться поп-корном и внимательно следить за высокими отношениями звезд отечественных телешоу.

Валентина МАЙОРОВА
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