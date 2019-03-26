Исхудавший Джигарханян надеется вернуться в театр

Его друг показал, как сейчас выглядит артист

Армена Джигарханяна выписали из больницы, теперь актер будет восстанавливать здоровье в домашних условиях. Известно, что он чувствует себя гораздо лучше: он похудел, выглядит бодрым и веселым.

На снимках, опубликованных его другом, видно, что Джигарханян хорошо одет и улыбается, но к работе пока приступать не будет – врачи запретили ему появляться в театре до полного выздоровления.

"Наш Мэтр чувствует себя хорошо, как говорит он сам: "Согласно паспортным данным". С журналистами не общается, активно занимается реабилитацией, каждый день выходит на прогулку, иногда с друзьями,"

– делится подробностями в Facebook его друг Артур Согомонян.

Джигарханян надеется побыстрее прийти в форму, чтобы отсматривать работы актеров, которые претендуют на премию, названную его именем.

"Красавец! А моднющий какой", "Очень приятное сообщение и фотоснимки", "Какой супер Армен Борисович! Какой классный! Модный! Задорный! РОДНОЙ!!!!", "Подстрижены усы, ухоженный кавказский мужчина",

– пишут под снимками Джигарханяна.

Как сообщает "Комсомольская правда", здоровье актера резко ухудшилось в октябре 2017 года на фоне скандалов с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу.

Ранее бывшая жена высказалась о состоянии артиста.