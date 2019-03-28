Всыпать бы за порнографию: Цымбалюк-Романовскую обругали за связь со стариком

Звезда резко высказалась о поведении киевской пианистки

Хотя Армен Джигарханян и Виталина-Цымбалюк-Романовская давно не муж и жена, живут отдельно и нигде не пересекаются, о них по-прежнему много говорят. Высказалась и отмечающая сегодня юбилей знаменитая артистка Екатерина Жемчужная, которая сыграла цыганок Зорицу в "Вечном зове", Карму в "Карнавале", Розу в "Кармелите" и еще десятки ролей в кино и родном театре "Ромэн". Лично она наказала бы молодку.

"Мне очень жалко жену Джигарханяна Татьяну Власову. Сорок лет вместе прожили, это не шутка. Я бы на месте Татьяны хорошенько всыпала бы деловой и проворной Виталине и даже постригла бы ее налысо",

– заявила актриса в интервью EG.RU. И добавила:

"Любые связи дедушек с молодухами, на мой взгляд, патология, порнография и безнравственность".

В актерских кругах нередки случаи, когда пожилой мужчина женится на молодой поклоннице. Но Екатерина Жемчужная не боится, что какая-нибудь старлетка уведет ее супруга.

Она "отмутузила бы любую", позарившуюся на ее любимого. К самим же представителям противоположного пола в возрасте, которые поддаются чарам девушек, артистка уважения не питает.

"Когда вижу этих старых, уж извините, козлов и рядом молодых дур, то они у меня вызывают только жалость. Мужчины наивно думают, что с юными любовницами или даже женами обретают вторую молодость. Разве не понимают, что им придется напрягаться, а это до инсульта может довести?"

– возмутилась она. И даже позитивные примеры не одобрила.

Хотя актер Владимир Этуш прожил с последней женой душа в душу и Елена, которая моложе на 42 года, не уводила его из семьи – они расписались, когда Этуш уже был вдовцом, – Жемчужная считает, что это неправильно:

"Уважение к старости, конечно, важно. Ухаживала она за ним, горшок выносила – помогала, одним словом, дедушке. Лена, без вопросов, молодец. И Этуш потрясающий. Но о себе-то она совсем забыла! Это разве правильно? Жизнь у каждого одна, и подарить ее нельзя".

И в целом на отношения мужчин и женщин у звезды театра "Ромэн" свои взгляды. Да и как иначе, на то она и цыганка.

Что же касается Виталины Цымбалюк-Романовской, то ей подобные резкие замечания не в новинку. Киевскую пианистку не раз обвиняли в том, что она вышла замуж за Армена Джигарханяна из корыстных побуждений и хотела прославиться, став женой известного человека.

Упрекали и народного артиста, который согласился на такой неравный брак. Однако что уже судачить. Супругов давно развели...