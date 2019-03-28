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"Смотреть противно": россияне унижают больного Джигарханяна

Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
Артист должен был до конца жизни благодарить Цымбалюк-Романовскую

Фанаты новоиспеченной парочки – Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской – поливают пожилого артиста грязью.

В Сети развернулась бурная дискуссия о развалившемся браке пианистки и Армена Джигарханяна. Несмотря на некрасивую историю с камерами в кабинете актера и длительную судебную тяжбу, поклонники Виталины считают, что она облагодетельствовала экс-супруга своим присутствием в его жизни. А теперь, обретя молодого любовника, раскрылась и цветет.

Обсуждение личной жизни бывшей Джигарханяна происходило под новым клипом, который выложил Шаляпин на своем Youtube-канале. Ранее он уже анонсировал эту композицию о любви, где влюбленные предстали в виде анимированных персонажей. Ролик восхитил подписчиков белозубого красавца. Между гадостями в адрес Армена Борисовича мелькали многочисленные комплименты (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Как Виталина открылась с классным мужчиной , как царевна лягушка. А со старым козлом смотрелась тростью для поддержки. Козел старый не оценил счастья, что в руках держал . Ласточкой Виталина случайно в его дом залетела. Тут можно и сказку и кино снимать.только в российских кино пропагандируют неравные браки . Смотреть противно. В СССР ни одна молодая за старого козла замуж не шла", " Класс !!! Счастья здоровья любви и детей вам Прохор и Виталина)))﻿"  "НУ ОЧЕНЬ ПРЕКРАСНЫЙ КЛИП ,ПОЧЕМУ-ТО ОЧЕНЬ ГРУСТНО СЧАСТЛИВОГО КОНЦА ТО НЕТ? ПРОХОР БЕРЕГИ СЕБЯ КАКОЕ-ТО ВПЕРЕДИ У ТЕБЯ НАВОЖДЕНИЕ" "Очень нежно, трогательно и красиво! Браво! Виталина достойная, а жена и должна быть тенью, хорошо когда мудрая))﻿" "Шикарно!! Рекомендую всем дурочкам, которые собираются замуж за старперов . Молодые лучшие!!﻿"

– написали они.

Впрочем, восторг в отношении Цымбалюк-Романовской испытывают не все. Ранее о ее поведении резко высказалась  Екатерина Жемчужная. Артистка заявила, что Виталине не мешало бы всыпать как следует.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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