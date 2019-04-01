"Какие классные": любовник бывшей Джигарханяна снялся с другой

Артист в обнимку с незнакомкой понравился фанатам

Милый друг Виталины Цымбалюк-Романовской не прочь покрасоваться при каждом удобном (и не очень) случае. Вот и на фото, которые появились в его Instagram, Прохор Шаляпин, как видно, весьма доволен собой. В кадре не только он, но и некий молодой человек и дама, которую певец крепко прижимает к себе, широко улыбаясь при этом.

"На творческой встрече в центре музыкального развития "Перспектива",

– сообщил любовник бывшей жены Армена Джигарханяна под кадром. И уточнил:

"С руководителем центра, педагогом высшего разряда Валентиной Александровной и победителем шоу "Голос" – Петром Захаровым, человеком огромного, настоящего таланта и высокой внутренней культуры!"

Фанаты оценили снимок по достоинству. Они не поскупились на комплименты, особенно в адрес избранника Цымбалюк-Романовской.

"Ну , Прохор, твое лицо затмило все лица. Чертовски красив, тебе очень идет улыбаться, так что смейся, твоя улыбка обезоруживает", "Какие вы классные",

– написали они. Откликнулась и Виталина, тем самым давая понять, что пристально следит за похождениями друга сердечного:

"Браво! Ждем фрагменты выступления".

Между тем на днях она тоже озадачила подписчиков соцсети странными словами. Многие из них переживают до сих пор, так как подумали, что в жизни киевской пианистки что-то произошло.

Что же касается отношений Прохора Шаляпина с другими женщинами, то тут не все ясно. Известно, что артист пользуется успехом у представительниц прекрасного пола. Ему приходится скрываться от излишнего внимания поклонниц под шпионским прикидом.

Однако красавчик позволяет себе некоторые вольности. Не так давно его застукали с одной из бывших пассий – Анной Калашниковой, с которой он поссорился три года назад перед свадьбой.

Да и улыбается Прохор в последнее время не всегда. Однажды он показался совсем грустным.

Все это дало некоторым повод думать, что между певцом и киевской пианисткой случился разлад. А как-то Шаляпину посоветовали бросить "слабую и старую" Цымбалюк-Романовскую.

Пользователи Сети по-прежнему осуждают Виталину за скандал, вызванный ее отношениями с экс-супругом. Недавно за это ее разнесла в пух и прах одна из знаменитых артисток.