"Пока держусь": бывшая рассказала о ревности к Джигарханяну

Киевская пианистка вспомнила о семейной жизни

Виталина Цымбалюк-Романовская и ее милый друг Прохор Шаляпин побывали на очередной светской тусовкев Москве. Она сообщила об этом в соцсети – разместила фото и видео. А заодно намекнула на сомнения, которые испытывала в браке с народным артистом Арменом Джигарханяном.

На мероприятии любовник киевской пианистки исполнил песню "Роза чайная" с девушкой, которую вызвал из зала. Известный телеведущий Андрей Малахов, находившийся там же, не удержался и объявил:

"Итак, новый дуэт! Красавица-брюнетка. блондинка ревнует в красном платье. Маша Распутина нервно курит, Филипп Киркоров отменяет гастрольный тур".

Выложив ролик того, как это было, Виталина добавила кое-что от себя.

"#сенсациягода #эксклюзив by @malakhov007 в ролях: я - #блондинкавкрасномплатье , #играюнарояле #ревную; @p_shalyapin - #красавец#бесспорно @armine_podiyan - #брюнетка #женщинакотораяпоет",

– уточнила она. Поклонники откликнулись на публикацию сразу. Больше всего их заинтересовал один вопрос, который тут же появился на странице пианистки, – "Виталина, Вы Прохора не ревнуете?".

Дамочка ответила сразу. Тем самым давая понять, что приобрела бесценный опыт в прошлых отношениях:



"Это секрет. У меня стаж отношений с известным, любимым народом актером 16 лет... Пока держусь" .

Но фанаты не унимались. "Виталина – красивая и умная женщина, уверена: поклонников море. Ей незачем ревновать. Это она выбирает", "Ему нужно ревновать, вообще-то", "А что Виталина ревновать Прохора, она уже привыкла" , – прокомментировали одни.



Другие посоветовали: Цымбалюк-Романовской: "Будьте начеку!", "Надо иной раз делать так, чтобы Прохор Вас ревновал! Ну как бы невзначай!".

Эту тему подписчики Виталины и Прохора поднимают не первый раз. Повод к этому дает Шаляпин. Не так давно он засветился с бывшей пассией, что вызвало у фолловеров неоднозначную реакцию. Позже еще и в обнимку с привлекательной молодой женщиной показался, и снова в соцсети заволновались о Цымбалюк-Романовской.

Однако в целом вечеринка, о которой рассказала бывшая жена Джигарханяна, прошла весело. Да и самой пианистке все понравилось. Неспроста на снимке она лучезарно улыбается. Это видно по тому, что написали ей на странице и как отозвалась она сама.

"Виталиночка, какая Вы маленькая, худенькая! Любим, обожаем, красный цвет придает шарма!", "Очень красивая, и обаятельная", "Милая девушка", "Красавица", "Мое восхищение", "Улыбка очень красивая! И фото замечательное, как всегда!", "Хорошенькая", "Превосходна",– хвалили ее пользователи.

Кто-то предположил: "Надеюсь, эта лучезарная улыбка была сегодня центром внимания", на что Виталина самодовольно заявила: "Однозначно".

Поделились мнением и о Цымбалюк-Романовской с Шаляпиным."Очень красивая пара Прохор и Виталина! Хочется надеяться, что они нашли друг друга! Не перестаю любоваться от души", "Виталина – чудо!", – написала фанаты.

Один признался: "Уважаю за то, что не говоришь ничего плохого о бывшем муже".

Не дремали и хейтеры. "Почему такая молодая женщина носит прическу чуть ли не с халой? Можно же стилиста найти, чтоб эти совковые укладки изменил на современные стрижки?" , "Фотографу замечание: и так не высокого роста модель, так еще и сверху сняли, ножки вообще, как у лилипутки получились, короткие, на фоне фигурки, а голова крупной. Ужасно", – высказались они.

Однако киевской пианистке это вряд ли испортит настроение. Она довольна собой и тем, кто рядом..