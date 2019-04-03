"Серая мышка": бывшую Джигарханяна унизили перед любовником

Улыбка киевской пианистки покорила не всех

Милый друг бывшей жены Армена Джигарханяна опубликовал в соцсети новое фото. На нем показан сам Прохор Шаляпин и его дама сердца – Виталина Цымбалюк-Романовская. Компанию им составил некий молодой мужчина.

Никаких объяснений артист под кадром не поместил. Оставил лишь хештеги, в которых дал понять, что с ним и его теперешней пассией снялся известный в мире моды Виталий Савчук.

Поклонники стали обсуждать фото, но , как обычно, разошлись во мнениях. Некоторые обрушились с резкой критикой на любимую певца.

"Что это там за мышка серая затесалась?", "Та, что посредине, лишняя...Прохор, когда уже к Малахову? Давай, ждем!", "Виталинка, плохо выглядишь!",

– не пожалели они язвительных и обидных замечаний в адрес блондинки. Досталось и им обоим. Нашлись сомневающиеся в искренности чувств парочки, кто-то даже не знал, о ком идет речь, другого это насмешило:

"Ваша пара – просто бред....", "Пиар", "Кто-то "Кто эти люди?" , "Ха-ха, их еще и не все знают..."

Фанаты киевской пианистки и ее возлюбленного тут же встали на их защиту. "Суперпара", "Вы прекрасны", "Молодцы, такие жизнерадостные, приятно на вас смотреть... Так держать и не сдаваться", "Виталина, Вы мне очень нравитесь . Я считаю Вас приличной, достойной женщиной", – восхищались они.

Накануне Прохор и Виталина в очередной раз побывали на модном показе, только теперь в качестве гостей. "Заскочили на Mercedes-Benz Fashion Week", – сообщил певец под фото, на котором он был изображен с дамой сердца.



Поклонники не остались равнодушны к снимку. "Ребята, Вы молодцы", "Очень красивые! Замечательно смотритесь вдвоем!", "Красавица и красавчик! Всех благ!", "Чудесно смотритесь", "Красивая парочка, всегда рады вас видеть, счастья вам!", – прокомментировали они.

Сразу после показа Виталина и Прохор побывали на премьер кинокомедии Папа, сдохни". Там они тоже с удовольствием позировали журналистам. Цымбалюк-Романовская выложила видео, как это бюыло на своей странице.

"Когда #красота не умещается в ленте...",

– не без кокетства сообщила она под роликом. И пожелала "всем добра, спокойной ночи" и беречь друг друга.

Поклонники рассыпались в комплиментах и пожеланиях: "Молодцы, красавчики, , певцы!", "Здорово, когда люди счастливы... любви вам бесконечной!", "Хорошая пара", "Будьте счастливы! Пусть ангел-хранитель вас бережет!". "Любуюсь вами... красивая и счастливая пара... И не слушайте никого!".

Хотя некая дама все же выразила недоверие. "А мне все больше кажется, что это все пиар", – поделилась сомнением она. Остальные снова напомнили влюбленным, что "пора уже и жениться" и деток родить, на что другая подписчица заявила: "Ничего у них нет и не будет".

Цымбалюк-Романовскую редко ругают в соцсети. Чаще подписчики восхищаются ею. А она бывает весьма откровенна с ними. На днях киевская пианистка вспомнила о семейной жизни и дала понять, что ревность ей не свойственна. Между тем молодой любовник, по мнению фолловеров, может, и не так верен ей – он не раз красовался с другими.

К тому же Шаляпин неравнодушен к моде. Не так давно, в марте, он не без удовольствия поучаствовал в показе российской меховой фабрики и вышел на подиум в шубе из норки и кашемира.



Однако пара часто демонстрировала единение душ. Ранее, прошлой осенью Виталина и Прохор, надев свадебные наряды и взявшись за руки, прошлись по подиуму на показе дизайнера Ильи Шияна в рамках Moscow Fashoin Week. Это наделало много шуму...