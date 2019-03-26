Любовник бывшей Джигарханяна скрывается от фанаток в метро

Поклонницы собираются выискивать звезду в толпе

Прохор Шаляпин сделал важное признание – для быстрого передвижения по городу он пользуется услугами подземного метро. Фанатки от такого новости были вне себя от восторга – кумира можно встретить по дороге на работу, но певец был вынужден их разочаровать: под землей он появляется только в маскировке. Звезда не хочет привлекать к себе лишнего внимания.

"Меня можно встретить в метро, но узнать – НИКОГДА!",

– подписал снимок Прохор.

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) 25 Мар 2019 в 8:07 PDT

Темные очки, шапка и шарф, прикрывающий нижнюю часть лица, – узнать Шаляпина в таком шпионском обличии непросто, но поклонницы уверены, что сделать это можно по другим признакам.

"Тебя рост очень сильно выдаст)", "Хаха Прохор думаешь, не узнаю тебя? От меня не спрятаться.", "Я бы по росту вычислила)) и походка благородная!!", "Виталина без намордника не выпускает", "Я узнал бы тебя из тысячи, по ногам, по ноздрям, по имиджу...",

– пишут взволнованные подписчицы.

Другие пользователи стремления скрыться от всех не разделяют, они призывают Шаляпина спуститься с небес на землю, ведь он, по их мнению, не такая уж и звезда.

"Ну если и узнают, что, набросятся на тебя, что ли? Большая шишка на ровном месте...ближе к народу надо быть", "Много чести...", "Даже если узнаю, не обращу внимания. Ты не кумир и не звезда...",

– категорично высказались пользователи.

Ранее Утро опубликовало фото Шаляпина в миниплавках и совсем без них.







