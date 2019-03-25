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"Русский Кен": любовник бывшей Джигарханяна соблазняет в мини-плавках

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Певец продолжает атаковать женщин "голыми" кадрами

Прохор Шаляпин только подогревает слухи о разладе с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пару дней назад он ходил по подиуму вместе с бывшей девушкой Анной Калашниковой, а сейчас выкладывает фотографии в крошечных плавках с Мальдивских островов.

Отправился ли Прохор снова в жаркие страны или просто делится оставшимися снимками, непонятно. Но очевидно, что певец хочет привлечь как можно больше внимания женской половины.

Морской пейзаж, белоснежная улыбка и минимум одежды – Шаляпин без стеснения демонстрирует обнаженную спортивную фигуру на радость всем подписчицам.

Публикация от ПрохоР (@p_chaliapin)

"Видный малый! Фотомодель, глянцевый образ, а главное – душа, это сразу видно, это не купишь!", "Супер мальчик ! Молодец! Покоритель островов!", "Русский КЕН", "Ален Делон отдыхает",

– пишут подписчицы.

Критики тоже не отстают, задают Шаляпину каверзные вопросы и укоряют в излишней женственности: "у Прохора ноги более женственные, чем у половины женщин", "А где Кросатулька Виталина?", "Из шубы сразу в плавки. Вот это ритм!", "А где бабули?" – интересуются пользователи.

Похоже, что в отношениях Цымбалюк-Романовской и Шаляпина все не так гладко, как они хотят показать. 

Дарья ПЕТРОВА
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