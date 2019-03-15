Без Цымбалюк: Шаляпин показал новую любовь

Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Прохор Шаляпин заинтриговал поклонниц новым снимком в социальных сетях. Подписчики были уверены, что у него и Виталины Цымбалюк-Романовской все серьезно. На снимках они улыбаются, осыпают друг друга комплиментами, вместе ходят по магазинам, на концерты и в театр и даже познакомили родителей между собой. Теперь же на кадре, который поместил артист, фигурирует совсем другая пассия.
"Моя новая любовь – красавица Ариэль",
– подписал фотографию певец. Однако фанатам нечего беспокоиться: между влюбленными просто пробежала рыжая кошка.
Кошка породы каракет стала любимицей Шаляпина. Подписчики выбор Прохора оценили, они считают, что мурлыка лучше его новой пассии и будет по-настоящему предана. А вот защитники животных обеспокоены: они надеются, что Шаляпин не сделает Ариэль очередной участницей ток-шоу.
"Какая киска красивая, классная пара", "Когда будешь без трусов, смотри, чтобы не откусила", "Красивая кошка! Она будет любить тебя больше, чем кто-либо, и будет предана только тебе!", "Правильный выбор! Кошки не предают...", "Следующая участница шоу "Пусть говорят", которую бросит Прохор", "А Цымбалюк где?", "А другая уже всё? В прошлом..."
– пишут подписчики.
Также фанаты высказали мнение, что таким образом певец намекает на скорое расставание с Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Ранее "Утро" опубликовало откровенный кадр Анфисы Чеховой.
Белорусскому лидеру жестко ответили на его регулярную критику в адрес РФ
Планы американцев остановить строительство газопровода полностью провалились