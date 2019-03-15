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Без Цымбалюк: Шаляпин показал новую любовь

Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/p_shalyapin
Певец поделился трогательным кадром

Прохор Шаляпин заинтриговал поклонниц новым снимком в социальных сетях. Подписчики были уверены, что у него и Виталины Цымбалюк-Романовской все серьезно. На снимках они улыбаются, осыпают друг друга комплиментами, вместе ходят по магазинам, на концерты и в театр и даже познакомили родителей между собой. Теперь же на кадре, который поместил артист, фигурирует совсем другая пассия.

"Моя новая любовь – красавица Ариэль",

– подписал фотографию певец. Однако фанатам нечего беспокоиться: между влюбленными просто пробежала рыжая кошка.

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin)

Кошка породы каракет стала любимицей Шаляпина. Подписчики выбор Прохора оценили, они считают, что мурлыка лучше его новой пассии и будет по-настоящему предана. А вот защитники животных обеспокоены: они надеются, что Шаляпин не сделает Ариэль очередной участницей ток-шоу.

"Какая киска красивая, классная пара", "Когда будешь без трусов, смотри, чтобы не откусила", "Красивая кошка! Она будет любить тебя больше, чем кто-либо, и будет предана только тебе!", "Правильный выбор! Кошки не предают...", "Следующая участница шоу "Пусть говорят", которую бросит Прохор", "А Цымбалюк где?", "А другая уже всё? В прошлом..."

– пишут подписчики.

Также фанаты высказали мнение, что таким образом певец намекает на скорое расставание с Виталиной Цымбалюк-Романовской. 

Ранее "Утро" опубликовало откровенный кадр Анфисы Чеховой. 

Дарья ПЕТРОВА
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