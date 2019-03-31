"Времечко пришло": бывшая Джигарханяна оставила странное послание

Пианистка напугала подписчиков

Виталина Цымбалюк-Романовская выложила в Instagram черно-белое фото со странным стихотворением.

"Расскажите, птицы, времечко пришло,

Что планета наша – хрупкое стекло.

Чистые берёзы, реки и поля-

Сверху всё это нежнее хрусталя.

Неужели мы услышим со всех сторон

Хрустальный звон, прощальный звон?..", – написала она.

Многие подписчики взволновались и пытались узнать у Виталины, что же произошло. "Что случилось?", "Надеюсь ,у вас с Прохором все нормально?Напугали такими стихами😗", "Что такое прощальный звон?К худу или добру?😂".

Некоторые фанаты заметили, что бывшая Джигарханяна сделала фото в аэропорту. "Надеюсь, сняли подписку о не выезде, и Вы наконец сможете полноценно отдохнуть👍", "Ты улетаешь ?", "а где люди??".

Для чего Виталина опубликовала эти стихи так и осталось неизвестно.