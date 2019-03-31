"Времечко пришло": бывшая Джигарханяна оставила странное послание

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Виталина Цымбалюк-Романовская выложила в Instagram черно-белое фото со странным стихотворением.
"Расскажите, птицы, времечко пришло,
Что планета наша – хрупкое стекло.
Чистые берёзы, реки и поля-
Сверху всё это нежнее хрусталя.
Неужели мы услышим со всех сторон
Хрустальный звон, прощальный звон?..", – написала она.
Многие подписчики взволновались и пытались узнать у Виталины, что же произошло. "Что случилось?", "Надеюсь ,у вас с Прохором все нормально?Напугали такими стихами😗", "Что такое прощальный звон?К худу или добру?😂".
Некоторые фанаты заметили, что бывшая Джигарханяна сделала фото в аэропорту. "Надеюсь, сняли подписку о не выезде, и Вы наконец сможете полноценно отдохнуть👍", "Ты улетаешь ?", "а где люди??".
Для чего Виталина опубликовала эти стихи так и осталось неизвестно.
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