Цымбалюк-Романовская сдала немощного Джигарханяна

Бвшая жена раскрыла подробности состояния народного артиста

Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что жалеет экс-супруга Армена Джигарханяна и сочувствует ему. Любимец публики нездоров, заявила она, после чего рассказала о нем, своем отношении к нему и о себе.

"Я человек очень творческий, ранимый. Армен Борисович находится в очень плохом физическом состоянии. Мне любого пожилого человека жалко, если он уже немощный, если видно, что ему тяжело, плохо. Я просто сострадаю",

– отметила блондинка в интервью для программы "Ой, мамочки!" на телеканале "МИР". После чего добавила:

"Но не только Армену Борисовичу, если животное какое-то на улице, мне тоже его жалко. Чувство жалости во мне присутствует, я добрая в глубине души"..



Также киевская пианистка ответила на вопросы, угасли ли ее чувства к Армену Борисовичу и что она скажет бывшему мужу, когда встретится с ним. Кроме того, из программы, которая выйдет в эфир утром в субботу, 6 апреля, зрители смогут узнать, собирается ли Виталина замуж за Прохора Шаляпина, и, наконец, не боится ли она, что певец всего лишь делает себе рекламу на ее имени.

Цымбалюк-Романовской не привыкать быть героиней популярных ток-шоу и светских хроник. Она делает это вот уже несколько лет подряд.

Вначале это были программы о ее неравном браке с известным актером Арменом Джигарханяном, ппотом обсуждали их развод – тогда любимец миллионов зрителей обвинил молодую жену в захвате его имущества и перестал с ней видеться.

Прошло немного времени, и о блондинке снова заговорили. На этот раз причиной стали ее отношения с артистом Прохором Шаляпиным. Их видели вместе во многих местах, а однажды – даже у дверей ЗАГСа. Позже сообщалось, что влюбленные прошли полное медицинское обследование и заговорили о детях.

В последнее время они не разлучаются. Вдвоем бывают на светских мероприятиях, готовят большой концерт к Пасхе и даже поют вместе.

Недавно Цымбалюк-Романовская удивила многих, заявив, что не будет возражать, если бывший муж поселится в принадлежащей ей квартире, где он все еще прописан. При этом ее нынешний возлюбленный, не только не против этого, но и готов оказать помощь, похвалилась дамочка.

Сам же Шаляпин тронут тем, что Цымбалюк-Романовская "всегда с таким теплом рассказывает" о Джигарханяне и не винит его в произошедшем между ними, а говорит, что "все сделали третьи лица – какие-то заинтересованные люди".

Ранее пианистка говорила, что разлюбила знаменитого экс-супруга, после того как он дал на нее показания в Следственном комитете. Однако Виталина помнит, какие чувства испытывала, будучи женой Армена Борисовича...