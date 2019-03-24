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"Было приятно": бывшая Джигарханяна показала сказочный инструмент

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Пианистка с одинокой розочкой растрогала поклонников

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о культурном досуге.

Вместе с Прохором Шаляпиным она посетила "Ночь музеев" и поделилась с подписчиками парой кадров с мероприятия. На одном из фото бывшая супруга Армена Джигарханяна позирует с одинокой красной розой в руках, на втором – сидит у пианино с эффектной подсветкой.

 "...Есть только миг между прошлым и будущим, 
Именно он называется "жизнь", – философски подписала она публикацию в своем Instagram.

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Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

Подписчики были настроены добродушно – гадостей никто не писал. Напротив, Виталину засыпали комплиментами. Проскользнула лишь пара вопросов о якобы разрыве отношений с Шаляпиным – слухи не дают покоя фанатам пары. Прохор же периодически подогревает любопытство, улетая по делам и на отдых без второй половинки.

"Пианистка в разведке!" "Стойкий оловянный солдатик! Так держать!" "Так, вы вместе или нет", "Виталиночка, вы просто прелесть, такая замечательная!" "Инструмент сказочный",

-высказались комментаторы.

 "Молодцы, что побывали на ночи театров!" – похвалила одна из поклонниц. "Не надолго, к сожалению. Было приятно", – отозвалась Виталина. 

Тем временем Прохор заинтриговал поклонников новым видео – любовник Виталины выложил ролик-анонс клипа, который вскоре намерен представить на суд зрителей. Вместе с Цымбалюк-Романовской он появился в виде рисованного персонажа, поющего о своей любви. Большей части публики кадры пришлись по душе, однако были и те, кто отреагировал с сарказмом либо вовсе написал грубости (орфография и пунктуация сохранены).

"Очень захватывающее видео! Волнующе и с ноткой боли! Лебединая любовь и песня!" "Выдра эта Цымба. И Порошка кобель поганый", "Шикарно. Просто восторг. Кто вам это видео поставил просто гений", "Вау! Какое видио! Это круче о паре чем Пугачева и Галкин. Молодцы! Впечатлило",

– отреагировали пользователи.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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