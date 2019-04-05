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"Много лжи": любовник уехал от бывшей Джигарханяна

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Певец отправился в теплые края

Прохор Шаляпин показался без дамы сердца Виталины Цымбалюк-Романовской. Он опубликовал в соцсети фото, на котором изображен в летней одежде, обуви и темных очках. Мужчина стоит,  задумчиво рассматривая с высоты окружающий пейзаж.

Возможно, певец уединился, чтобы подумать. И, наверное, возлюбленный бывшей жены Армена Джигарханяна размышляет о чем-то важном. Под снимком он поместил строчки украинской поэтессы Златенции Золотовой (Златы Драч):

"Не каждый, кто наказан, виноват, не каждый, кто оправдан, не виновен, не каждый, кто назвался братом, – брат, единство душ бывает не по крови. Не каждый – друг, кто за руку держал, не каждый враг взаправду ненавидит. Не так опасен поднятый кинжал, как жажда мести в самом скрытом виде. Не каждый обнимающий – влюблен, а в стороне стоящий – равнодушен. Не каждый светлым чувством окрылен, кто лестью обволакивает уши. Не каждый подпадает под шаблон, но каждый сотворил его однажды и не подозревает то, что он – такой же для кого-нибудь "не каждый".

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Публикация от ПрохоР (@p_shalyapin)

Фанаты откликнулись на публикацию и поделились мнениями. Некоторые согласились с певцом.

"Много в нашей жизни лжи, это верно!", "Прекрасные слова",

– написали они. Кто-то сделал вывод:

"Наконец-то, Проша начинает немного взрослеть, умнеть и приходить в себя" 

Одна поклонница поинтересовалась, "что за место", где находится артист. Другая ответила: "Сочи гора Ахун". 

Цымбалюк-Романовская не комментировала пост. Подписчики Шаляпина на этот раз о ней тоже не упомянули, как раньше, когда называли пару счастливой и постоянно спрашивали, когда Виталина и Прохор поженятся и у них будут дети.

Между тем певец уже не раз уезжал от киевской пианистки. В начале марта он отправился в столицу любви и красоты – Париж, а дама сердца грустила в одиночестве. 

Ранее Прохор едва ли не месяц провел в путешествиях по миру. И снова один, хотя Виталина собиралась присоединисться к нему в Мексике, но ей предстоял очередной суд, и она осталась в России.

Когда Шаляпин вернулся после долгого отсутствия, влюбленные снова стали ходить по светским мероприятиям, концертам и, конечно же, бывать на телешоу. Поклонники терялись в догадках, некоторые снова заговорили о неисренности отношений Цымбалюк-Романовской и ее избранника, назвав их "странной парой".

Может, как раз о будущем отношений с дамой сердца и задумался певец, стоя на горе, как знать...

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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