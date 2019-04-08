"Стало грустно за себя": бывшая Джигарханяна пожаловалась на жизнь

Киевская пианистка рассказала о несчастливом прошлом

Нынешняя жизнь Виталины Цымбалюк-Романовской совсем не похожа на прежнюю. Теперь блондинка счастлива, ведь благодаря встрече с Прохором Шаляпиным открыла для себя много приятного. А раньше было совсем по-другому, сообщила она в интервью.

Когда состоялось ее знакомство с певцом, никаких планов киевская пианистка не строила. Они просто гуляли и ездили в кино на вечерние сеансы, отметила Виталина в программе "Ой, мамочки" на телеканале "МИР24".

"Я никогда не ходила в кино с мальчиком, у меня не было в жизни такого периода. Поняла, что мне этого не хватает. И стало грустно за себя",

– призналась она. После чего поделилась ощущениями:

"Я поняла, что мне сейчас хорошо. Видимо, в жизни у меня такой этап, когда мне нужно сделать то, чего у меня никогда не было".

О свадьбе Цымбалюк-Романовская и Шаляпин пока не думают. По словам блондинки, они не стараются ничего "не комментировать и не забегать вперед". А вот совместный концерт на ближайшее время уже наметили.

Что касается отношения Виталины к бывшему мужу, то она к Армену Джигарханяну уже "ничего не чувствует", разве что жалость и сочувствие. Экс-супруга потеряла к нему уважение, после того как посмотрела его показания в Следственном комитете.

"Это была катастрофа. Это был донос на жену... он просто перестал для меня существовать тут же. И весь период своей жизни я сейчас воспринимаю как картинку, которая не вызывает во мне никаких чувств", – отметила Цымбалюк-Романовская.

Но о первых встречах с ним вспомнила с теплотой. Когда она впервые увидела знаменитого актера, то ее поразила его мужская харизма и сильная энергетика. Она "поняла, что потрясена", и "приходила на все его спектакли". Знакомство состоялось не сразу:

"Сначала я ему написала записочку со своим домашним номером телефона. Он прочел, позвонил и сказал, что да – с ним можно выпить чашечку чая".

После неудачного брака в ее душе "произошел переворот". И теперь Виталина больше не хочет выходить замуж за мужчину намного старше себя. "С мужчиной постарше – даже не на 44 года, а лет на 15 – 20, я бы пока точно не строила отношения", – подчеркнула она.

В соцсети блондинка нередко показывает фанатам, что ведет насыщенную жизнь. Накануне она поздравила любимого адвоката Ларису Широкову с днем рождения. Цымбалюк-Романовская выложила в Instagram фото, на котором позирует с защитницей за столом.

Многие пользователи рассыпались в похвалах, лишь некоторые заявили, что "не понимают, как же между доверителем и адвокатом, возможны "неслужебные" отношения".

Возлюбленный киевской пианистки, не так давно предавался раздумьям вдали от нее. Позже Виталина и Прохор уже лежали на диване, и не одни...