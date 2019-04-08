Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Стало грустно за себя": бывшая Джигарханяна пожаловалась на жизнь

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Киевская пианистка рассказала о несчастливом прошлом

Нынешняя жизнь Виталины Цымбалюк-Романовской совсем не похожа на прежнюю. Теперь блондинка счастлива, ведь благодаря встрече с Прохором Шаляпиным открыла для себя много приятного. А раньше было совсем по-другому, сообщила она в интервью.

Когда состоялось ее знакомство с певцом, никаких планов киевская пианистка не строила. Они просто гуляли и ездили в кино на вечерние сеансы, отметила Виталина в программе "Ой, мамочки" на телеканале "МИР24".

"Я никогда не ходила в кино с мальчиком, у меня не было в жизни такого периода. Поняла, что мне этого не хватает. И стало грустно за себя",

– призналась она. После чего поделилась ощущениями:

"Я поняла, что мне сейчас хорошо. Видимо, в жизни у меня такой этап, когда мне нужно сделать то, чего у меня никогда не было".

О свадьбе Цымбалюк-Романовская и Шаляпин пока не думают. По словам блондинки, они не стараются ничего "не комментировать и не забегать вперед". А вот совместный концерт на ближайшее время уже наметили.

Что касается отношения Виталины к бывшему мужу, то она к Армену Джигарханяну уже "ничего не чувствует", разве что жалость и сочувствие. Экс-супруга потеряла к нему уважение, после того как посмотрела его показания в Следственном комитете.

"Это была катастрофа. Это был донос на жену... он просто перестал для меня существовать тут же. И весь период своей жизни я сейчас воспринимаю как картинку, которая не вызывает во мне никаких чувств", – отметила Цымбалюк-Романовская. 

Но о первых встречах с ним вспомнила с теплотой. Когда она впервые увидела знаменитого актера, то ее поразила его мужская харизма и сильная энергетика. Она "поняла, что потрясена", и "приходила на все его спектакли". Знакомство состоялось не сразу:

"Сначала я ему написала записочку со своим домашним номером телефона. Он прочел, позвонил и сказал, что да – с ним можно выпить чашечку чая". 

После неудачного брака в ее душе "произошел переворот". И теперь Виталина больше не хочет выходить замуж за мужчину намного старше себя. "С мужчиной постарше – даже не на 44 года, а лет на 15 – 20, я бы пока точно не строила отношения", – подчеркнула она. 

В соцсети блондинка нередко показывает фанатам, что ведет насыщенную жизнь. Накануне она поздравила любимого адвоката Ларису Широкову с днем рождения. Цымбалюк-Романовская выложила в Instagram фото, на котором позирует с защитницей за столом.

Многие пользователи  рассыпались в похвалах, лишь некоторые заявили, что "не понимают, как же между доверителем и адвокатом, возможны "неслужебные" отношения".

Возлюбленный киевской пианистки, не так давно предавался раздумьям вдали от нее. Позже Виталина и Прохор уже лежали на диване, и не одни...

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Брызги долетели даже до Запада: анализы Порошенко и Зеленского взорвали Сеть

Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной

Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ

Ягланд согласился на равноправие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей