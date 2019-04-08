"Прилизан, как девочка": Шаляпина обругали за прическу

Новый имидж певца сильно разочаровал фанатов

Возлюбленный Виталины Цымбалюк-Романовской выложил в Instagram свежее фото. На нем Прохор Шаляпин показался в строгом костюме и с новой прической. Многим поклонникам такой образ пришелся не по душе.

Под кадром певец поделился снова размышлениями. На этот раз – об отношениях людей:

"Есть вещи, о которых очень трудно говорить и писать. Они лежат где-то на границе сознания, в той области, где живет поэзия и где рождаются чудеса (хотя в них принято не верить). Одна из таких вещей – чувство родственности у людей, совершенно не знающих друг друга...".



Только слова эти мало кто заметил. Комментаторы обсуждали то, как выглядит любовник бывшей жены Армена Джигарханяна.

"Измени прическу", "Прохор! Куда делись кучеряшки?", "Мне прическа не нравится", "Тебе не идет прическа эта", "С короткой стрижкой лучше", "Что-то прическа не очень", "Прическа не твой типаж", "Что-то не удачна", "Гладенький такой... Неа, никак...", "Срочно верните кудри!", "На голубого похож!", "Ну что прилизан как девочка",

– написали одни. Другие, наоборот, хвалили певца. У них его новый образ вызвал много ассоциаций:

"Прическа супер, не слушай, тебе все идет, кроме лысины и хаера", "Идеальный", "Гоголь", "В президенты, что ли, собрался?

Не позабыли и о его даме сердца. Кто-то спросил, где Виталина. Некая дама заявила: "Прохор! Я вас с Виталиной настолько люблю, что только теперь я поняла: мы – родственники!".

Ранее Шаляпин также снялся в одиночестве. Он позировал, стоя на горе и задумчиво рассматривая с высоты окружающий пейзаж.

В то время как Прохор предается раздумьям, его дама сердца проводит время в теплой компании...