"Где Армен?": Джигарханяна разыскивают у бывшей

Пока киевская пианистка учится с любовником, фанаты волнуются

Виталина Цымбалюк-Романовская разместила в соцсети новый снимок. И рассказала, чем сейчас занимается, причем не одна, а вместе с милым Прохором Шаляпиным. Однако поклонников ее экс-супруга беспокоит другое – они хотят знать, куда подевался Армен Джигарханян.

На фото киевская пианистка показана в обнимку с певцом. Рядом с ними стоят две молодые пары. Бывшая жена известного артиста широко улыбается, наверное, ей приятно находиться в такой компании.

"Кто соскучился по студенческим годам – начните с английского!... Мы посещаем занятия в таком составе",

– сообщила златокудрая фея под кадром. Похоже, и учеба доставляет ей удовольствие.

Фолловеры живо откликнулись на публикацию. Некоторых интересовала судьба Джигарханяна. Они написали:

"А как там Армен? Ну не там, где вы, а где-то там", "Жаль его.. это все возрастные тараканы...думаю, что он сам не рад уже, но гордыня не отпускает...".

Виталина отреагировала сразу. "Судя по всему, "не очень"... лучше бы с нами на английский ходил", – с иронией ответила она на вопрос о состоянии бывшего мужа.

Большинство же подписчиков восхищались и самой пианисткой ("такой миниатюрной"), и ее возлюбленным, и ими обоими, и теми, кто еще на фото:

"Какие красивые все пары", "Вы такая позитивная", "Виталина и Прохор так внешне и духовно подходят друг другу. Не налюбуюсь на вас!".

Парочку также хвалили за тягу к знаниям ("молодцы") и желали успехов в обучении.

В последнее время у Цымбалюк-Романовской не раз интересовались и здоровьем Джигарханяна, и ее отношением к нему. Также поклонники хотели знать, где их кумир теперь.

Красотка призналась, что к экс-супругу, кроме жалости и сочувствия, больше ничего не испытывает. Брак с артистом оставил ей не только приятные воспоминания – в душе Виталины "произошел переворот".

При этом она не забыла своих чувств в то время, когда была женой Армена Борисовича. Что касается состояния экс-супруга, то пианистка не раз твердила, что он нездоров, и она готова принять его в принадлежащей ей квартире.

