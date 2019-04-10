Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Где Армен?": Джигарханяна разыскивают у бывшей

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Пока киевская пианистка учится с любовником, фанаты волнуются

Виталина Цымбалюк-Романовская разместила в соцсети новый снимок. И рассказала, чем сейчас занимается, причем не одна, а вместе с милым Прохором Шаляпиным. Однако поклонников ее экс-супруга беспокоит другое – они хотят знать, куда подевался Армен Джигарханян.

На фото киевская пианистка показана в обнимку с певцом. Рядом с ними стоят две молодые пары. Бывшая жена известного артиста широко улыбается, наверное, ей приятно находиться в такой компании.  

"Кто соскучился по студенческим годам – начните с английского!... Мы посещаем занятия в таком составе",

– сообщила златокудрая фея под кадром. Похоже, и учеба доставляет ей удовольствие.

Фолловеры живо откликнулись на публикацию. Некоторых интересовала судьба Джигарханяна. Они написали:

"А как там Армен? Ну не там, где вы, а где-то там", "Жаль его.. это все возрастные тараканы...думаю, что он сам не рад уже, но гордыня не отпускает...".  

Виталина отреагировала сразу. "Судя по всему, "не очень"... лучше бы с нами на английский ходил", – с иронией ответила она на вопрос о состоянии бывшего мужа.

Большинство же подписчиков восхищались и самой пианисткой ("такой миниатюрной"), и ее возлюбленным, и ими обоими, и теми, кто еще на фото: 

"Какие красивые все пары", "Вы такая позитивная", "Виталина и Прохор так внешне и духовно подходят друг другу. Не налюбуюсь на вас!".

Парочку также хвалили за тягу к знаниям ("молодцы") и желали успехов в обучении.  

В последнее время у Цымбалюк-Романовской не раз интересовались и здоровьем Джигарханяна, и ее отношением к нему. Также поклонники хотели знать, где их кумир теперь.

Красотка призналась, что к экс-супругу, кроме жалости и сочувствия, больше ничего не испытывает. Брак с артистом оставил ей не только приятные воспоминания – в душе Виталины "произошел переворот".

При этом она не забыла своих чувств в то время, когда была женой Армена Борисовича. Что касается состояния экс-супруга, то пианистка не раз твердила, что он нездоров, и она готова принять его в принадлежащей ей квартире.

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Порошенко пойдет на дебаты с Путиным

Глава Незалежной решил окончательно угробить свой рейтинг

"Историческая помойка": выход России из ПАСЕ ударит по Украине

Киев настраивает против себя членов организации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей