"Это угар!": любовник Цымбалюк-Романовской ищет жену среди бабушек

Певец из Волгограда насмешил и огорчил фанаток

Прохор Шаляпин порадовал дам – он объявил о своем участии в шоу "Холостяк". Причем кандидаток будут отбирать только среди женщин зрелого возраста.

Только все произойдет не на ТНТ и будет по-настоящему. Участницы испытают и радость, и разочарование, кто-то наверняка и всплакнет. Но игра, похоже, стоит свеч.

"Победительницу проекта ждёт сертификат на бесплатное проживание в Доме престарелых "Седые любовники",

– радостно сообщил артист под картинкой, на которой он изображен в окружении смеющихся старушек.

То, что дам сердца Прохор будет принимать не всех, многих поклонниц сильно расстроило. Ведь тысячи желающих поспорить за руку и сердце красавчика не смогут участвовать, так как не соответствуют данному требованию – они чересчур молодые.

На вопрос одной из подписчиц "Как подать заявку на участие?" Шаляпин ответил: "По возрасту не проходишь, у нас 80+.

Кто-то из девушек, которым не повезло оказаться в числе претенденток, решили пристроить своих родственниц постарше. "Класс! Возьмите мою бабушку на проект", – предложила одна такая.

Некоторые выразили мнения о затее певца. Они иронизировали и делились впечатлениями:

"Я не пойму ты пять раз женат и еще холостяк", "Похоже, я одна не разделяю всеобщего веселья", "Жаль, по возрасту не подхожу", "Это было бы что-то с чем-то".

Многие, как видно из комментариев, испытали положительные эмоции.

"Аха-ха... это угар!", "Прохор, ты лучший", "Вызвал улыбку! Молодец!", "Оригинально", "Жжешь!", "Юмористы! Приколисты! Молодцы! Классно пошухорили, настроение всем подняли", "Люди с высокой степенью самоиронии психологически бессмертны. Прохор посмеялся, мы посмеялись, даже поклонницы на фото тоже испытывают огромное чувство радости, ну здорово же", "Оказалось, что Прохор не самовлюбленный и ранимый , а с чувством юмора и иронией, и я его за это уважаю", "Умеете развеселить", "Очень забавная публикация", "Приколист",

– восхитились они шуткой певца.

Между тем немногим ранее Прохор Шаляпин выложил фото, на котором показан в обнимку с нынешней дамой сердца – бывшей женой Армена Джигарханяна, киевкой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Под кадром певец написал стихотворение, которое начинается словами: "Мы совпали с тобой, совпали ...".

Первой откликнулась на публикацию его златокудрая фея. Она поместила смайлик в виде сердца.

Фолловеры привычно осыпали парочку комплиментами и добрыми пожеланиями: "Красивые, умные, талантливые!.. Так хочется пожелать вам счастья и удачи! Вы дарите людям добро и позитив!", "Вы дополняете друг друга. От всей души желаю Вам добра, искренности, берегите свои чувства", "И это же хорошо, что ВЫ совпали... Счастья вам", "Действительно уж совпали... Прохор, это ваша женщина... и точка", "Отличная пара".

Зачем красавчику старушки, не понятно...