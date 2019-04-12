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"Укокошили": бывшая рассказала о состоянии Джигарханяна

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Киевская пианистка отреагировала на интерес своих подписчиков

Виталина Цымбалюк-Романовская внимательно относится к комментариям фанатов в соцсети. И в этот раз тоже ответила на вопросы, в том числе и о бывшем муже. По словам блондинки, состояние Армена Джигарханяна оставляет желать лучшего.

"Думаю, очень плохо, иначе мы бы его видели иногда... его укокошили морально",

– написала она, когда одна из поклонниц поитересовалась, как здоровье актера (о нем "вообще ничего не говорят и не пишут") и понимает ли он, "во что вляпали его "друзья". 

Затем пианистка еще и добавила: "Им же только его имущество нужно было". Только вот ее экс-супруг это "вряд ли понимает". Некая дама отметила: "Сразу было понятно,что кому то было на руку вас развести! Такую женщину от себя отогнал! Вы были посланный ему Господом".

Некоторые думали о другом: "Я хотела бы узнать у поклонников Виталины или просто тех, кто в курсе. У нее все хорошо закончилось с разводом и разделом имущества с Джигарханяном?", "Виталина! А то что вам присудили работы? Это нельзя больше обжаловать? Будете отрабатывать?", – спрашивали любопытные.

"Знающие" делились мнениями: "Мазур надо посадить за все ее мошенничество. Почему она на свободе, не понятно", "Мазур вообще ходячая желчь, противно на нее даже смотреть. А вот так называемые "друзья" и развели эту пару. Понятное дело – от зависти. Хорошо,что все закончилось и все позади. Виталина достойно защитила себя", "Вот и хорошо, что расстались с этим старпером. Теперь хоть будете жить полной жизнью".     

Остальные привычно восхищались блондинкой и ее новым возлюбленным: "На мой взгляд, Прохор – очень хороший человек. Добрый, честный,искренний, воспитаный, молодой. А самое главное – в нем нет ни капельки звездности и зазнайства. И такая же Виталина. Вы очень дополняете друг друга. Совет вам да любовь", "Хочется вас чаще видеть вместе!", "Няшные вы такие и позитивные! Пусть вас окружают только добрые люди","Виталина, Прохор, вы отлично смотритесь, Господь свел вас, а в жизни все не просто так, ждем фото красивых детских пяточек".  

Заинтересовало подписчиков и недавнее сообщение Прохора об участии в "Холостяке". Несколько человек спросили, как Виталина относится к тому, что ее возлюбленный будет выбирать даму сердца из старушек. Только киевская пианистка оставила некоторые вопросы без ответов.

Такую реакцию вызвали новые фото в Instagram, на которых Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин показаны в масках. Кадры не подписаны.

Ранее у киевской пианистки тоже хотели узнать, как живет народный артист. "Судя по всему, не очень", отмечала Виталина. А также вспоминала о том времени, когда была женой Армена Борисовича, признавая, что не все тогда было гладко.

Теперь Цымбалюк-Романовская жалеет Джигарханяна и сочувствует ему. По ее мнению, экс-супруг, нездоров.

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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