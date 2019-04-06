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Бывшая Джигарханяна показала фото из кровати втроем

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Пианистка отдохнула в компании с Прохором и некой девушкой

Виталина Цымбалюк-Романовская в преддверии выходных выложила в Instagram фото со своим возлюбленным Прохором Шаляпиным. Однако подписчики обратили внимание, что вместе с ними на диване лежит "третья лишняя".

Подписчики посоветовали Виталине оберегать Прохора и следить за окружающими его девушками. "Я что то не пойму, что Владлена вечно трется возле вас? Виталина, неужели для тебя это норма?", "Владлена то пусть трется, а вот Калашниковой тереться нечего! Говорю тебе в сотый раз – гони ее прочь и дальше от вас, особенно от Прохора!", "У Калашниковой не здороаое влечение к Прохору .На показе мод , с Прохором , она была ,как стервоза ,так кайфовала ,так явно демонстрировала ,не себя ,а что она с Прохором.".

Однако многие фанаты пришли в восторг от улыбки бывшей Джигарханяна. "Виталиночка, благодарю за публикацию🙏🙏❤️❤️ Очень добрые глаза у всех❤️❤️", "Я балдею от этой компашки🤗🔥😍", "Какие вы красивые 😍", "Я Вас очень обожаю, счастья и много любвьи.❤️".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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