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Бывшая Джигарханяна зажгла с любовником в постели

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Прохор Шаляпин сделал Виталине Цымбалюк-Романовской странный подарок на годовщину

Бывшая жена Армена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская и и ее нынешний возлюбленный Прохор Шаляпин отметили важное событие – год отношений. Удивительно, но в этот интимный праздник, кумир женщин бальзаковского возраста сделал любимой нетривиальный подарок. Он решил отказаться от стандартного варианта – ювелирных украшений и ресторана, и подарил красавице Виталине... матрас. На нем влюбленные и отметили свою годовщину. 

"Подарил Виталине на годовщину нашего знакомства новый, шикарный матрас", – написал Прохор, добавив, что из прежнего лежбища "от частого сна" уже торчат пружины.  

Фанатам артиста его экстравагантный подарок пришелся по вкусу. Женщины радовались, что в жизни у их любимчика все хорошо. Многие, по-матерински его подбадривали и писаали ласковые слова. 

" Дай бог чтобы каждый год они продолжали ломаться от большой любви❤️❤️❤️;Рада, очень рада за Вас! Пусть все будет так)👍🔥Уськи -пуськи -усюсюськи 😁 ", – писали они ( орфография и пунктуация сохранены – прим. ред). 

Впрочем, нашлись и те, кому новый пост певца с рекламой матраса и любимой женщины почему-то не понравился. 

"Виталина, мужайтесь. Вижу, как вы строите отношения, молодчина! Но Вам придётся вечно удерживать Прохора. Так что будьте готовы к затяжной борьбе за счастье. Удачи Вам! ;  Красавцы! Прохор ты талант, позитив и хороший человек. Только дам совет не перегибай палку с постами и подписями под них. Не сделай со своей репутацией, что сделала Волочкова; Боже что за мерзкая женщина😡 ", – писали они. 

Цымбалюк-Романовской  презент от Шаляпина, судя по всему, пришелся по вкусу. В своей социальной сети она опубликовала видео, на котором лежит на новеньком матрасе со своим суженным. Они целуются и показывают поклонникам свои роскошные улыбки. 

Правда, почитатели творчества пианистки подарочек ее возлюбленного не оценили: 

"Да, пара красивая. Но если мужчина любит, то на такие важные события обычно дарит что-то романтическое, а не диван. А так выходит, что ему всего лишь приятно проводить с вами время. И жениться пока не планирует. С вашей стороны, Виталина, есть любовь. Это видно. Еще работать и работать над отношениями вам, чтоб вышла семья. Мой комментарий не чтобы обидеть. Вы девушка умная, думаю поймете что я имею ввиду. Успехов вам!;Ах вы интриганты !!! Знаете ,что , когда вы вместе ,многим ,многим нравиться , я ну прямо – таки умиляюсь вами . Будто бы вы мои детиЧестное слово .Виточка , сегодня в комм . я всё вам написала ,правах старшей женщины ,имеющей богатый , теперь уже ,мудрый опыт . Прислушайтесь .СЛАДКОЙ ВАМ НОЧИ ; – писали они. 

Прохор Шаляпин утешил Виталину Цымбалюк-Романовскую в тяжелое для нее время – развода с Арменом Джигарханяном. Вот уже год автор малоизвестных, но заводных хитов развлекает пианистку и дарит ей свою любовь. 

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Марина МОНРО
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