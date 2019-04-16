Джигарханян попрощался со зрителями

Артист вряд ли когда-то вернется на сцену, считает эксперт

После новости о болезни великого российского артиста Армена Джигарханяна прошло уже довольно много времени. Вряд ли актер вернется к работе в театре в ближайшем будущем, рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

"Состояние Джигарханяна, как психологическое, так и физическое, никак не дает ему полностью окрепнуть. Госпитализация, все потери, которые он понес, длительное лечение – все это повлияло. Поэтому у него сейчас период реабилитации", – считает она.

"Врачи в один голос твердят, что ему нельзя возвращаться к работе, ему противопоказано нервничать, волноваться. Друзья и близкие так же стараются оградить его от всего этого. Ну такой творческий человек, как он, просто не представляет свою жизнь без театра, куда вернуться просто нет сил. Он не может даже подумать о том, что его отстранят от этой стихии", – поведала Марианна.

По ее словам, Джигарханян планирует вернуться в театр, но делать этого не стоит.

"Артист считает, что мог бы хотя бы просматривать бумаги, что-то советовать и заниматься хотя бы этим. Но увы, это только мечты и планы. На самом деле все, что видно сейчас, – это сниженный на нет энергетический потенциал. У него не так много осталось здоровья. И те рекомендации, которые Армену Джигарханяну дают врачи, лучше соблюдать, тем самым он продлит себе жизнь, а не усугубит ситуацию", – заключила ясновидящая.