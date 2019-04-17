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Смешно и дешево: обман Цымбалюк-Романовской и Шаляпина раскрыли

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: пресс-служба
Отношения бывшей супруги Армена Джигарханяна и певца назвали фарсом

В отношениях Виталины Цымбалюк-Романовской и ее возлюбленного Прохора Шаляпина все не так хорошо, как кажется на первый взгляд. О том, что сейчас происходит в жизни бывшей супруги мэтра отечественного кинематографа Армена Джигарханяна рассказала ясновидящая Галина Янко

"То что она сейчас Виталина устраивает цирк на всю страну с Шаляпиным -  смешно и дешево. Эти люди не по судьбе. Естественно все делается ради пиара. Цымбалюк любит известность и жаждет славы, а сама из себя вообще ничего не представляет. Хочется сказать одно:"куда катится мир?", – считает она. 

По словам Янко, красавица-пианистка очень обидела Джигарханяна. "Она очень сильно задела бывшего мужа и поэтому она будет нести этот крест всю свою жизнь", – отметила ясновидящая. 

"Сейчас кроме Шаляпина у нее есть мужчина, с которым ее связывают отношения. В будущем Цымбалюк-Романовская выйдет замуж и уедет за границу. От былой "славы" ничего не останется", – заключила Янко. 

Галина Янко. Фото: пресс-служба

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
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