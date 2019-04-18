Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Просто топ-модель": Цымбалюк-Романовская начала новую жизнь

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Пресс-служба
Пианистка восхитила поклонников новым образом

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в Instagram свежее фото. На нем она показана в черной блузке с рукавами-"крылышками" и такого же цвета брюках. Красотка стоит, опираясь одной рукой о стену, и, слегка запрокинув голову, весело улыбается.

"Как прекрасно иметь подругу, которая всегда знает, что тебе нужно",

– написала она под кадром. И, отметив, как относится к своей приятельнице, посоветовала:

"Делитесь любовью друг с другом – это приносит счастье. Проверено". 

Снимок и слова Виталины нашли отклик в душах ее поклонников. Многие восхитились тем, как выглядит пианистка.

"Фантастическая и чудесная! Просто топ-модель!", "Богема в самом элегантном смысле этого слова!", "Алиса в золотой комнате", "Очень красиво, такая стройняшка", "Цвет настроения черный... Очень стильно!", "Божественно красива",

– поделились они впечатлениями. Некоторые также признались:

"Виталинка! Я рада за тебя! За твою новую жизнь!", "Очень радостно, что у тебя есть такая подруга".

За все похвалы белокурая дамочка поблагодарила фанатов и согласилась, что она топ-модель. "Спасибо, конечно", – ответила она на тот комплимент.

А подписчики не унимались: "Да, Виталиночка, это 100% так", "Обожаю Вас". Не было ни одного негативного комментария, несмотря на то что Цымбалюк-Романовскую не раз обвиняли в том, что она обобрала бывшего мужа – народного артиста России Армена Джигарханяна, а теперь еще и насмехается над ним.

Однако у киевской пианистки свой взгляд на это. На вопрос корреспондента "Дней.ру", на самом ли деле она присвоила деньги и квартиры экс-супруга, златокудрая фея ответила, что всю недвижимость она купила до замужества и "документами подтвердила свои доходы", а также доходы и сбережения своих родителей.

"К тому же у Армена Борисовича нечего было присваивать. На момент его развода с предыдущей женой у него было из имущества 1/2 квартиры на Арбате. На свои доходы он преимущественно содержал жену, живущую в Америке и последние 20 лет не работающую", – заявила Виталина. 

Кроме того, Цымбалюк-Романовская, по ее словам, никогда не отказывается от обязательств. И решение суда о 200 часах обязательных общественных работ, к которым ее приговорили "за нарушение неприкосновенности частной жизни" она собирается исполнить.

"Многие друзья обещали помочь морально и не только. Это радует. Хотя снег уже растаял", – сообщила пианистка. А пока распоряжений о работах нет, она ждет. Так что у Виталины, похоже, только началась новая жизнь...

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россия шантажирует Европу газовым кризисом

От "Газпрома" требуют заключить контракт с компанией, которой нет

Приехали договариваться: посланница Трампа тайно прибыла в Москву

Чиновники России и США провели строго засекреченные переговоры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей