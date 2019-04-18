"Просто топ-модель": Цымбалюк-Романовская начала новую жизнь

Пианистка восхитила поклонников новым образом

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в Instagram свежее фото. На нем она показана в черной блузке с рукавами-"крылышками" и такого же цвета брюках. Красотка стоит, опираясь одной рукой о стену, и, слегка запрокинув голову, весело улыбается.

"Как прекрасно иметь подругу, которая всегда знает, что тебе нужно",

– написала она под кадром. И, отметив, как относится к своей приятельнице, посоветовала:

"Делитесь любовью друг с другом – это приносит счастье. Проверено".



Снимок и слова Виталины нашли отклик в душах ее поклонников. Многие восхитились тем, как выглядит пианистка.

"Фантастическая и чудесная! Просто топ-модель!", "Богема в самом элегантном смысле этого слова!", "Алиса в золотой комнате", "Очень красиво, такая стройняшка", "Цвет настроения черный... Очень стильно!", "Божественно красива",

– поделились они впечатлениями. Некоторые также признались:

"Виталинка! Я рада за тебя! За твою новую жизнь!", "Очень радостно, что у тебя есть такая подруга".



За все похвалы белокурая дамочка поблагодарила фанатов и согласилась, что она топ-модель. "Спасибо, конечно", – ответила она на тот комплимент.

А подписчики не унимались: "Да, Виталиночка, это 100% так", "Обожаю Вас". Не было ни одного негативного комментария, несмотря на то что Цымбалюк-Романовскую не раз обвиняли в том, что она обобрала бывшего мужа – народного артиста России Армена Джигарханяна, а теперь еще и насмехается над ним.

Однако у киевской пианистки свой взгляд на это. На вопрос корреспондента "Дней.ру", на самом ли деле она присвоила деньги и квартиры экс-супруга, златокудрая фея ответила, что всю недвижимость она купила до замужества и "документами подтвердила свои доходы", а также доходы и сбережения своих родителей.

"К тому же у Армена Борисовича нечего было присваивать. На момент его развода с предыдущей женой у него было из имущества 1/2 квартиры на Арбате. На свои доходы он преимущественно содержал жену, живущую в Америке и последние 20 лет не работающую", – заявила Виталина.

Кроме того, Цымбалюк-Романовская, по ее словам, никогда не отказывается от обязательств. И решение суда о 200 часах обязательных общественных работ, к которым ее приговорили "за нарушение неприкосновенности частной жизни" она собирается исполнить.

"Многие друзья обещали помочь морально и не только. Это радует. Хотя снег уже растаял", – сообщила пианистка. А пока распоряжений о работах нет, она ждет. Так что у Виталины, похоже, только началась новая жизнь...