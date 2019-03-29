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Литр пива и сухари: Цымбалюк-Романовская показала ужин

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Секрет стройной фигуры совсем не в правильном питании

Виталина Цымбалюк-Романовская умеет удивить. Кто бы мог подумать, что эта хрупкая пианистка ест на ужин сухари и чипсы, а запивает все пивом. Выпила ли девушка одна два бокала или кто-то составил ей компанию – непонятно, спутник в кадр не влез.

"Берегите своих близких и свои отношения с ними",

– подписала кадр бывшая супруга Джигарханяна.

Скриншот instagram.com/stories/vitalinaromanovskaya

С кем именно Цымбалюк-Романовская скрепляет отношения пенным напитком, неизвестно. Неужели официальный возлюбленный блондинки Прохор Шаляпин любит пропустить бокальчик перед сном? Сам он ранее в подобном замечен не был, но признавался, что его отец страдает от алкогольной зависимости, а когда певец был маленький, то ему часто доставалось от выпившего родителя.

Виталина от алкоголя никогда не отказывалась и часто выкладывает в Instagram снимки с бокалами. 

Дарья ПЕТРОВА
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